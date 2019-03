V Belgiji nova zmaga za Štybarja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeh Zdenek Štybar je zmagovalec enodnevne kolesarske dirke BinckBank. Kolesar ekipe Deceuninck-QuickStep je v ciljnem sprintu 204 kilometre dolge preizkušnje v okolici Harelbekeja ugnal Belgijca Wouta Van Aerta in Grega Van Avermaeta, zmagovalca te dirke leta 2017 in olimpijskega prvaka.

Po podatkih Gracenota je Štybar peti kolesar, ki je v istem letu dobil dirki BinckBank in Omloop Het Nieuwsblad, pred njim je to uspelo Arthurju De Cabooterju (1961), Freddyju Maertensu (1978), Janu Raasu (1981) in Greg Van Avermaetu (2017). Štybarjeva ekipa zaenkrat sicer prevladuje na letošnjih enodnevnih dirkah svetovne serije, saj je dobila vse razen ene.

Štybar, ki je z napadom neuspešno poskusil že 3,5 km pred ciljem, je bil najmočnejši v sprintu peterice, ki je po razgibani etapi, v kateri se je večkrat ustvarilo po nekaj skupin, končala v ospredju, v njej sta bila še Italijan Alberto Bettiol in Luksemburžan Bob Jungels. V ospredju ni bilo Slovencev.

Matej Mohorič (Bahrain Merida) je bil 27., zaostal pa je 2:49 minute. Njegova moštvena kolega Luka Pibernik in Kristijan Koren sta bila 62. oziroma 63. Jan Tratnik (Bahrain Merida) in Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) dirke nista končala.