Lopez zmagovalec dirke po Kataloniji, trojica v bolnišnico

Zadnjo etapo dirke je sicer zaznamoval tudi množičen padec skupine okoli 20 kolesarjev okoli 40 kilometrov pred ciljem, v kateri jih je kar nekaj utrpelo tudi poškodbe. Med drugim so v bolnišnico odpeljali tudi Francoza Romaina Bardeta (AG2R La Mondiale), Nemca Simona Genschkeja (CCC Team) in Španca Garikoitza Brava (Euskadi).

🚩 E7/S7 Barcelona – @BCN_esports

🏁 40Km to go.

💥 Crash in Montjuïc!! Nearly 20 cyclists have been involved in a crash, before the end of the 2nd lap! #VoltaCatalunya pic.twitter.com/PyokUis66Q