Groenewegnu dirka Brugge-De Panne, Mezgec osmi

Moštveni kolega Primoža Rogliča pri ekipi Jumbo-Visma Nizozemec Dylan Groenewegen je zmagovalec klasične enodnevne kolesarske dirke svetovne serije Brugge-De Panne. Petindvajsetletni specialist za sprinte je imel po 200 kilometrih več moči od Kolumbijca Fernanda Gavirie in lanskega zmagovalca Elie Vivianija.

Dobro se je odrezal tudi edini slovenski predstavnik Luka Mezgec (Mitchelton Scott), ki je zasedel osmo mesto.

Dirka, sicer generalka za nedeljsko bolj cenjeno in tudi težjo dirko Gent-Wevelgem, je vsebovala pet vzponov in pet tlakovanih odsekov, ki pa prave selekcije niso naredili, bolj so glavnino, ta je nekaj kilometrov pred ciljem ujela šest ubežnikov, razredčili številni padci. A tudi ti niso preprečili ciljnega sprinta, v katerem je imel največ moči Groenewegen, ki se je tako veselil pete letošnje zmage.

