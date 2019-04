Na kaotični belgijski klasiki zmagal Van der Poel, Mohorič 15. #video

Kolesar belgijske profesionalne kontinentalne ekipe Corendon-Circus je bil po 182 kilometrih od Roeselareja do Waregema v sprintu skupine petih kolesarjev močnejši od Francoza Anthonyja Turgisa in Luksemburžana Boba Jungelsa.

Četrto mesto je zasedel avstrijski državni prvak Lukas Pöstlberger, ki si zasluži vse pohvale, saj je bil na begu večji del dirke, tudi ko ga je približno 30 kilometrov pred ciljem četverica dohitela (od udeležencev najdaljšega pobega je zdržal najdlje), je držal ritem skupine. Peti je bil Belgijec Tiesj Benoot.

What an impressive way to win his first Dwars door Vlaanderen! Congrats, @mathieuvdpoel 😍🏆 #DDV #DDV19 pic.twitter.com/YQ2jTc2rq3

Pred tem je četverica kolesarjev glavnini ušla 40 kilometrov pred ciljem in nato složno kolesarila do konca. Glavnina ni kazala velike želje, da bi ubežnike ujela, še največ je poskušala ekipa Groupama-FDJ, lovil je tudi moštveni kolega Mateja Mohoriča Ivan Garcia Cortina, a omenjeni kolesarji pri lovu prave pomoči niso imeli.

Kaos na ozkih cestah belgijskega podeželja

Moška dirka je bila kaotična, vodstvo jo je kar dvakrat nevtraliziralo. Prvič 76 kilometrov pred ciljem, ko se je ubežna skupina preveč približala ženski izvedbi dirke, ta se je sicer začela dovolj zgodaj, a se je zavlekla zaradi padca v skupini.

Prva prekinitev je bila kratka, a so glavnino kmalu še enkrat ustavili in prvotnim ubežnikom, ki so se ob prekinitvi znašli za glavnino, omogočili, da so se odpeljali naprej in nadaljevali s prednostjo dveh minut in 15 sekund, ki so jih imeli pred prvo prekinitvijo.

Absolute chaos at #ddv. Breakaway was stopped because #DDVwomen was running late(after crash). On restart, peloton swallowed up breakaway. Race stopped again to allow breakaway to resume two minute advantage. 71km remaining pic.twitter.com/Mutcwd96d1 — Trevor Ward 🇪🇺 (@willwrite4cake) April 3, 2019

Pozabili pa so na enega od prvotnih ubežnikov, avstrijskega kolesarja moštva Bora-Hansgrohe Lukasa Pöstlbergerja, ki se je znašel v glavnini. Najprej je prosil sodnika na motorju, da ga odvleče do ubežnikov, ta pa je odklonil, nato ga je na čelo dirke povlekel motor z radijskim novinarjem, ta pa je priložnost izkoristil za krajši intervju.

#DDV19 Lukas Postlberger, présent dans l'échappée matinale, avait été oublié au moment où la course s'est relancée. L'Autrichien a dû s'énerver pour être ramené en moto, l'occasion de se faire interviewer en pleine course. Grand moment de cyclisme. pic.twitter.com/0sEznxevoE — Le Gruppetto (@LeGruppetto) April 3, 2019

Breaking news from Lukas Pöstlberger riding #DDV19 to @wielerman 😁 He’s head of the race now with Oliveira 32kms to go pic.twitter.com/UKdGx7wE8Q — Laura Meseguer (@Laura_Meseguer) April 3, 2019

70 kilometrov do cilja se je dirka spet začela normalno, a se je kmalu zatem pripetil padec.

Padale tudi naše BTC-jevke

Žensko dirko je dobila Nizozemka Ellen van Dijk (Trek-Segafredo) pred Marto Bastianelli (Virtu Cycling) in Lucindo Brand (Sunweb).

Padec, ki je povzročil zamudo, se je zgodil že v nevtralni vožnji, ko sta na tleh pristali tudi kolesarski ljubljanskega kluba BTC City Maaika Boogard in Hanna Nilsson. Glavnina je nesrečne kolesarke počakala, nato pa je vsa karavana za časovnico zaostala več kot deset minut, zaradi česar se je vodstvo odločilo ustaviti moško dirko.