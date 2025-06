Znano je, kdo bo pri Real Madridu po novem nosil prestižno številko 10

Medtem ko italijanski in španski mediji že nekaj časa poročajo, da bo hrvaški nogometni zvezdnik Luka Modrić kariero nadaljeval pri AC Milanu, zdaj španska Marca razkriva, kdo bo po njegovem odhodu iz Real Madrida prevzel prestižno številko deset. To naj bi bil nihče drug kot Kylian Mbappé. V klubu upajo, da bodo s tem dodatno izboljšali ugled francoskega superzvezdnika.

Luka Modrić, ki se bo od dresa madridskega Reala poslovil na svetovnem klubskem prvenstvu v ZDA, na stadionu Santiago Bernabéu pa so mu zadnjič zaploskali v zadnjem krogu La Lige, naj bi kariero nadaljeval pri AC Milanu, kjer naj bi si 39-letnega vezista zaželeli kot ključnega igralca pri povratku na pota nekdanje evropske slave.

In komu bo Modrić prepustil priljubljeno desetko? Kot poroča Marca, bo legendarno številko 10, ki ima v svetu nogometa poseben simbolni pomen in velja za veliko čast, prevzel Kylian Mbappé. Vodstvo Reala verjame, da bo to dodatno utrdilo njegova status in priljubljenost med navijači.

Francoski napadalec je v letošnji sezoni dosegel 31 zadetkov v španskem prvenstvu, skupno pa 43 golov na 56 tekmah.

Foto: Guliverimage

Športni direktor AC Milan razkril, kaj je Modriča najbolj zanimalo



Športni direktor AC Milan Igli Tare, sicer nekdanji kapetan albanske reprezentance, je omenjeno funkcijo prevzel maja, kapetana Ognjenih pa takoj označil za enega od nosilcev ekipe v naslednji sezoni. Po objavi novice, da bo Modrić ob koncu sezone zapustil Real, se je Tare lotil dela in, kot kaže, uredil prestop Hrvata na San Siro. V enem od intervjujev je poudaril, da je po pogovoru z Modrićem takoj začutil, da gre za nogometaša z veliko željo po konkurenčnosti. Njegov prihod je ključnega pomena za ekipo, ki potrebuje takšne igralce z vodstvenimi sposobnostmi. Prvo vprašanje, ki mi ga je zastavil Modrić, je bilo: "Ali bomo ekipa, zgrajena za zmago v ligi?" Tare je bil nad njegovim odnosom navdušen. "Osvojil je šest Lig prvakov in takoj želi postati protagonist ekipe. To je pomembno zaradi tega, kar bo pokazal v smislu mentalitete, vodstva in profesionalnosti. Dejstvo, da je navijač Milana, naredi to zgodbo še bolj razburljivo in bilo bi odlično, če bi imel sezono kot eden od protagonistov. Na koncu sezone je namreč svetovno prvenstvo."

Preberite še: