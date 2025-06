Pioli ni več trener Al Nasra, naslednja postojanka Fiorentina

Devetinpetdesetletni trener iz Apeninskega polotoka je bil na klopi bogatega arabskega kluba, kjer igra tudi sloviti portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo, okoli deset mesecev.

Številni italijanski mediji so zapisali, da je Pioli bolj ali manj uskladil vse podrobnosti glede prihoda v Fiorentino, zaradi administrativnih in določenih davčnih zadev pa bo klub iz toskanske prestolnice uradno prevzel 3. julija.

Pioli je ekipo iz Firenc že vodil med letoma 2017 in 2019, bil pa je tudi strateg številnih drugih ekip v serie A. Med njima sta tudi nogometna velikana iz lombardijske prestolnice, Milan in Inter Milano, vodil pa je tudi Lazio, Bologno, Palermo, Chievo, Sassuolo, Piacenzo, Palermo, Grosseto, Parmo, Modeno in Salernitano.