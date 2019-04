Kraljevska etapa letos po najbolj slikoviti cesti do Predmeje #PoSloveniji #video

Organizator kolesarske dirke Po Sloveniji se je na današnji novinarski konferenci, ki si jo lahko ogledate v videoposnetku zgoraj, sprehodil po trasah etap in njihovih profilih ter predstavil seznam ekip in druge tehnične podrobnosti, ki bodo zaznamovale letošnjo dirko. Šestindvajseta izvedba dirke Po Sloveniji bo na sporedu med 19. in 23. junijem 2019. Petdnevna etapna dirka se bo začela v Ljubljani in kot je že tradicija, končala v Novem mestu. Kraljevska etapa bo kolesarje popeljala po eni najbolj slikovitih slovenskih cest do Predmeje. Predvidoma v četrti etapi dirke bodo kolesarji prevozili že 20-tisoči kilometer v celotni zgodovini kolesarske dirke Po Sloveniji.