Premalo denarja: kolesarske dirke po Hrvaški letos ne bo

Le pet dni pred načrtovanim začetkom 5. kolesarske dirke Tour of Croatia je direktor prireditve Ivan Črnjarić tudi uradno odpovedal športno prireditev, ki so jo imeli tudi za "razglednico Hrvaške". Črnjarić je sporočil, da jim ni uspelo zagotoviti zadostnih finančnih sredstev za dirko, ki je bila napovedana med 23. in 28. aprilom.

V sporočilu za javnost je zapisal, da niso vsi sponzorji pravočasno in v celoti potrdili svojega prispevka. Zato niso zaprli finančne konstrukcije dirke in so morali športno prireditev odpovedati v poslednji fazi priprav.

Prireditelji: Srečevali smo se z nenehnimi ovirami na različnih ravneh

Poudarili so, da jim dovolj denarja ni uspelo zbrati, čeprav so imeli podporo hrvaške kolesarske zveze in hrvaškega olimpijskega komiteja kot tudi mednarodne kolesarske zveze (UCI), hrvaškega ministrstva za turizem, hrvaške turistične skupnosti in državnega urada za šport ter številnih drugih partnerjev.

Črnjarić je med drugim omenil, da so se pri organizaciji dirke srečevali z nenehnimi ovirami na različnih ravneh kot tudi z lažnimi navedbami dosedanjega poslovnega partnerja. Ocenil je, da gre za veliko škodo celotnemu projektu kot tudi kolesarstvu nasploh. Potrdil je, da je sprožil tudi določene pravne poteze, da bi zaščitil svoje pravice in interese.

Tour of Croatia je prejšnje sezone dobila označbo HC

Na dirko je bilo prijavljenih 20 mednarodnih ekip, med njimi tudi nekatere izmed bolj znanih kot sta Trek Segafredo in Androni Giocattoli. Bilo je predvidenih pet etap dirke od skrajnjega vzhoda države v Slavoniji do obale. Interes so kazale tudi številne športne televizije, ki bi dirko predvajale v več kot 150 držav. Tour of Croatia je prejšnje sezone dobila označbo HC, kar je samo stopnja do označbe World Tour.

Nesoglasje med Črnjarićem in Mindoljevićem

V ozadju odpovedi dirke naj bi šlo za odprto nesoglasje med Črnjarićem in znanim hrvaškim kolesarjem Vladimirjem Mindoljevićem, ki je medtem v UCI-ju prijavil dirko Cro Race za 1. do 6. oktobra letos. Mindoljević je potrdil, da na sodiščih poteka spor, ker je Črnjarić zaščitil ime Tour of Croatia ter da so se za to odločili za ime Cro Race. Napovedal je, da bodo oktobra gostili vodilne svetovne kolesarske ekipe in kolesarje ter da bo Hrvaška znova na svetovnem kolesarskem zemljevidu.

