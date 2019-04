Matej Mohorič podaljšal pogodbo z Bahrain Merido

"Naredil sem velik korak naprej in lahko samo potrdim, da se pri njej odlično počutim. Ponosen sem in zadovoljen, da bom z njo še dve leti."

"Naredil sem velik korak naprej in lahko samo potrdim, da se pri njej odlično počutim. Ponosen sem in zadovoljen, da bom z njo še dve leti." Foto: Vid Ponikvar

"Z Bahrain Merido sem imel lani najboljšo sezono v karieri. Naredil sem velik korak naprej in lahko samo potrdim, da se pri njej odlično počutim. Ponosen sem in zadovoljen, da bom z njo še dve leti. Mislim, da sem postal zelo dober kolesar za enodnevne dirke, moja velika želja za prihodnost pa so večdnevne dirke. Za največje dirke pa potrebujem še nekaj izkušenj," je ob podpisu pogodbe dejal Mohorič.

Za nekdanjim mladinskim in tudi svetovnim prvakom v konkurenci do 23 je že pet profesionalnih sezon, pred Bahrain Merido je bila njegova ekipa UAE Emirates, pred tem je bil tudi član Cannondala in Lampreja, kolesariti pa je začel pri kranjski Savi. V svoji profesionalni karieri ime deset zmag, na največjih dirkah je že dobil etapi na Giru in Vuelti.

Preberite še: