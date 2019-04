Bennetu prva etapa dirke po Turčiji, Polanc v času zmagovalca #video

Od Slovencev na dirki, ki nima izrazitih favoritov, nastopa le Jan Polanc (UAE Emirates), ki je v prvi etapi na cilj prišel v času zmagovalca, zasedel je 34. mesto. Svoje priložnosti bo iskal predvsem v tretji in peti etapi, ko bodo na sporedu težji vzponi.

.@Sammmy_Be sprints to victory in the first stage of the Tour of Turkey 🚴‍♂️💨#TUR2019 pic.twitter.com/8XUnt0lECG