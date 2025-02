Irec Sam Bennett (Decathlon AG2R) je zmagovalec sklepne etape kolesarske dirke po Provansi od Rognaca do Arlesa. Z devetim mestom in dosežkom v času zmagovalca je skupno zmago potrdil Danec Mads Pedersen (Lidl-Trek). Matej Mohorič (Bahrain-Victorious), ki je etapo začel z drugega mesta v skupnem seštevku, je danes na 19. mestu zaostal osem sekund.

Zmagovalca današnje etape je odločil sprint skupine, v katerem je imel Bennett več moči od Nizozemcev Marijna van den Berga (EF Education) in Alexandra Konijna (Nice Cote d'Azur). Matevž Govekar (Bahrain Victorius) je na današnji etapi osvojil 88. mesto.

Dirko je sicer zaznamovala ubežna skupina, ki pa jo je glavnina v končnici ujela. Sam finiš pa padec Nemca Ackermanna in še nekaterih kolesarjev pri veliki hitrosti 100 metrov pred ciljem. Upati je, da jo bo Nemec odnesel bolje kot lani po padcu marca v Belgiji, ko si je zlomil ključnico.

Odločilna etapa je bila na sporedu v soboto, kjer sta se za zmago udarila Pedersen in Mohorič. Kranjčan je bil tisti, ki je bil v zadnjih 40 km med najbolj aktivnimi kolesarji. Tridesetletnik iz Podblice je najprej nadoknadil razliko do manjše vodilne skupine s Pedersenom, nato pa še napadel in s sabo odpeljal le izjemnega Danca.

Zadnjih 18 km sta odpeljala skupaj, si nabrala večjo prednost in se znašla v dvoboju za etapno zmago. V zadnjih nekaj 100 m navkreber pa je bil teren bolj pisan na kožo odličnemu sprinterju Pedersenu, ki je za 47. zmago v karieri in prvo letos Mohoriča ugnal za štiri sekunde.

Jasno je bilo, da bo na današnji 190-kilometrski ravninski etapi težko prišlo do menjave na vrhu.