Jakobsena ni ustavila niti turška zastava

Nizozemski kolesar Fabio Jakobsen (Deceuninck-QuickStep) je zmagovalec današnje tretje etape na Dirki po Turčiji, potem ko je bil v ciljnem šprintu 122,6 kilometra dolge preizkušnje med krajema Canakkale in Edremit hitrejši od Irca Sama Bennetta in Britanca Marka Cavendisha.

V skupni razvrstitvi ima Bennett 20 sekund prednosti pred Avstrijcem Felixom Grosschartnerjem, edini slovenski kolesar na turški pentlji Jan Polanc (UAE Team Emirates), ki je danes v času zmagovalca zasedel 29. mesto, pa je zadržal visoko četrto mesto (+0:26).

"Brez klubskih sotekmovalcev ne bi dosegel današnje zmage. Oni so mi pripravili lepo izhodišče za končni napad, v ciljnem šprintu pa me na poti do etapne zmage ni mogla zaustaviti niti turška zastava, ki sem jo zadel v sami končnici. Vesel sem današnje zmage, v celoti pa jo posvečam ekipnim sotekmovalcem," se je v cilju smejalo junaku današnje etape.

V petek bo na sporedu 194,3 kilometra dolga etapa med Balikesirjem in Burso.