Campenaerts postavil rekord v vožnji na eno uro! #video

"Navdušen sem, premagal sem mejo 55 kilometrov. Sprva sem bil prevelik optimist, vožnjo sem moral malo upočasniti, saj ne bi zdržal do konca," je bil ponosen evropski prvak v kronometru, dobitnik bronaste kolajne s svetovnega prvenstva in letošnji zmagovalec vožnje na čas na letošnji dirki od Tirenskega do Jadranskega morja, ki je po nekaj neuspešnih poskusih drugih kolesarjev vendarle premagal Wigginsa.

"Močno sem garal za to. A ne samo jaz, vsa ekipa. Zdaj je vse poplačano," je še dejal 27 letni Belgijec.

Strokovnjaki so izračunali, da mu je nadmorska višina prinesla 1.500 metrov prednosti pred Wigginsovim dosežkom. Poleg tega je Belgijec dva tedna tudi spal v višinski hiši na 3.000 metrih, zaradi česar je imel v krvi več rdečih krvničk. Kolo je imel posebno, izdelali so ga tako, kot je sam želel, bil je brez zobnikov in zavor ter z ravnim krmilom. Tudi proga s hrastovega lesa in z 48 odstotni naklon steze ter streha iz nepremočljive ponjave so mu prinesli dodatno prednost.

