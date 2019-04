Fuglsang le dočakal zmago, še ena odlična predstava mladega Pogačarja #video

Danski kolesar Jakob Fuglsang je seriji odličnih nastopov na spomladanskih klasikah dodal še piko na i in dobil svojo prvo klasiko v karieri. Kolesar Astane je bil najboljši na 105. izvedbi najstarejše klasike, 256 kilometrov dolge dirke Liege-Bastogne-Liege, ki se je po dolgem času končala v Liegu in ne v Ansu, kjer je bil cilj vse od leta 1991. Tadej Pogačar (UAE Emirates) je

Fuglsang, ki je na cilj prišel sam, je postal drugi Danec z zmago na "stari dami", prvi je bil leta 1993 Rolf Soerensen.

⏪ Revivez le dernier kilomètre et la victoire de @jakob_fuglsang 🏆

⏪ Relieve the last kilometer and the victory of Jakob Fuglsang 🏆#LBL pic.twitter.com/AC9G8cW9oz — Liège-Bastogne-Liège (@LiegeBastogneL) April 28, 2019

Danec napadel na zadnjem vzponu

Fuglsang je skupaj z Italijanom Davidejem Formulom in Kanadčanom Michaelom Woodsom napadel na zadnjem vzponu, dobrih 16 kilometrov pred ciljem, nato pa Italijana in Kanadčana zlomil na pretežno ravninskem zadnjem delu.

Fuglsangov napad ...

🔥 @jakob_fuglsang fait mal, seuls @rusty_woods et @davideformolo peuvent le suivre !



🔥 Jakob Fuglsang is strong, only Michael Woods et Davide Formolo can follow him!#LBL pic.twitter.com/G1lD4BSSgn — Liège-Bastogne-Liège (@LiegeBastogneL) April 28, 2019

Na spustu nekaj kilometrov pred ciljem je sicer skoraj padel, kar pa ga ni zmedlo, na cilj je prišel 27 sekund pred Formulom, in 57 sekund pred prvo zasledovalno skupino, katere sprint je dobil Nemec Maximilian Schachmann.

... in skorajšnji padec.

'Heart in mouth stuff for @jakob_fuglsang!'



The leader almost crashes with less than 5km to go... #LBL pic.twitter.com/QIqrKaiQck — Eurosport UK (@Eurosport_UK) April 28, 2019

V tej skupini so bili še Britanec Adam Yates, Woods, Francoz David Gaudu in Španec Mikel Landa. Takoj za njimi je na cilj prišel Italijan Vincenzo Nibali.

Dovolj je bilo drugih mest! Foto: zajem zaslona "Že vso sezono sem v odlični formi, a zmagati mi še ni uspelo. Enkrat se mi je moralo tudi meni posrečiti, dovolj je bilo drugih mest. Taktično smo dirko odpeljali, kot smo si zamislili. Ekipa je bila ves čas v ospredju, pred zadnjim vzponom me je predvsem Gorka Izagirre pripeljal v odličen položaj. Že v pripravi dirke smo na vzponu načrtovali napad, pomagal mi je še Woods. Ko sem si nato priboril nekaj metrov prednosti pred njim in Formulom, sem vedel, da moram samo še pritiskati. Na spustu sem se znašel v strašljivem položaju, a se rešil, dobil dodatno dozo adrenalina in prišel do zmage. Nekaj takega mi je napovedala tudi žena, vesel sem, da se ni zmotila, obljubim, da jo bom odslej vedno poslušal," se je jubilejne 20. zmage v karieri veselil olimpijski podprvak, ki je leta 2009 dobil dirko Po Sloveniji.

Pa Slovenci?

Zelo hrabro predstavo je tokrat pokazal Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki je ves čas vozil v ospredju, na koncu pa zasedel 18. mesto, za zmagovalcem je zaostal minuto in 29 sekund. Tudi Matej Mohorič (Bahrain Merida) si nima česa očitati, na zadnjem vzponu ni mogel slediti najboljšim, pozna se mu utrujenost po napornem začetku sezone. Tokrat je zaostal tri minute in 15 sekund ter zasedel 38. mesto.

Luka Pibernik (Bahrain Merida) je zasedel 97. mesto, zaostal je 24 minut in 12 sekund, Grega Bole (Bahrain Merida) pa je bil med številnimi kolesarji, ki dirke niso končali. Med temi je bil tudi svetovni prvak in štirikratni zmagovalec te dirke Španec Alejandro Valverde, ki bi v primeru nove zmage postal najuspešnejši tekmovalec v zgodovini te dirke.

K številnim odstopom so zagotovo veliko pripomogle težke razmere, predvsem mraz, na začetku dirke pa je tudi deževalo. Tako ni manjkalo padcev, najhuje jo je skupil Nizozemec Robert Gesink, sicer moštveni kolega slovenskega asa Primoža Rogliča pri Jumbu-Vismi, ki so ga odpeljali v bolnišnico, zaenkrat o resnosti njegove poškodbe še ni novic.

