Monika Hrastnik v Mariboru pridrvela do petega mesta

Na prvem svetovnem pokalu sezone in skorajda deset let po zadnjem na Mariborskem Pohorju je Hrastnikova poskrbela za navdušenje številnih gledalcev in na njihovo veselje stopila na zmagovalni oder. Na prvem mestu je končala Seagravova, ki je za 0,855 sekunde prehitela rojakinjo in svetovno prvakinjo Rachel Atherton. Tretja je bila Avstralka Tracey Hannah, ki je zaostala 2,638 sekunde, pred Slovenko je končala še Francozinja Marine Cabirou s 3,542 sekunde zaostanka.

Hrastnikova, sicer članica francoske ekipe Dorval AM, je začela z zaostankom na prvem merjenju časa, na drugem je že vodila, do konca pa ni premagala časa takrat vodilne Francozinje. Za slovensko prvakinjo je startala Nemka Nina Hoffmann, ki je bila prepočasna, in takrat je že bilo jasno, da bo Hrastnikova končala na zmagovalnem odru, saj na njem stoji najhitrejših pet.

Veselje ob petem mestu

"Zelo sem vesela, prvi svetovni pokal, peto mesto, zmagovalni oder ... Vreme je zdržalo, navijačev je bilo polno. Nimam besed. Vesela sem," so bile prve misli Hrastnikove, ki je priznala, da je na koncu res naredila napako, zaradi katere je izgubila nekaj hitrosti, sicer pa je vožnjo ocenila kot skoraj perfektno. Za zmagovalko je zaostala 4,325 sekunde.

Ob progi se je zbralo ogromno ljudi, vzkliki in razni pripomočki - od ragelj do motornih žag - Hrastnikove niso pustili ravnodušne. "Je bilo zanimivo. Slišala sem vse. Je bila prisotna trema. Skušala sem jo odmisliti. A pritisk je vseeno, si le doma, mama je tu," je z velikim nasmeškom dejala Hrastnikova.

Za konec je pohvalila domače organizatorje in veselje, da lahko kot Slovenka dirka na dirki svetovnega pokala v Sloveniji. "Ne morem biti bolj srečna, da lahko dirkam doma. Upam, da bo dirka tu še večkrat."

Ob 13.45 bodo s finalnimi vožnjami začeli še moški, med njimi bo Slovenec Jure Žabjek, osmi v sobotnih kvalifikacijah.

