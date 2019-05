Še ena izvrstna Rogličeva predstava, etapna zmaga in skupno vodstvo!

Zmagovalec torkovega prologa Tratnik in Roglič sta bila že na startu v Neuchatelu deležna posebne pozornosti. Tratnik je bil oblečen v rumeno majico vodilnega, drugi na torkovem prologu Roglič je namesto rojaka nosil zeleno majico najboljšega po točkah.

Tour de Romandie 2019: Primož Roglič wygrał pierwszy etap i został nowym liderem | https://t.co/Wvtmjkcncz #TDR2019 pic.twitter.com/9bfmO29Xj9 — naszosie.pl (@naszosiepl) May 1, 2019

Cilj Bahrain-Meride in Tratnika je bil obdržati skupno vodstvo, vendar je Idrijčan izgubil stik z vodilnimi na zadnjem kategoriziranem vzponu na Col de la Tourne.

Roglič napadel na spustu ...

Kmalu po prečkanju vrha se je iz glavnine odpeljal Nemec Emanuel Buchmann in hitro povečal prednost. Zadnji, sicer nekategoriziran vzpon dneva je Buchmann začel z 38 sekundami prednosti, Valižan Geraint Thomas je ocenil, da je to preveč in podal se je v lov za njim. Dobil je družbo Francoza Davida Gauduja in Kanadčana Michaela Woodsa, skupaj so ubežnika šest kilometrov pred ciljno črto ujeli. Za njimi je na spustu napadel Roglič in s seboj povlekel preostanek glavnine.

... nato pa dobil ciljni šprint!

Štiri kilometre pred koncem dneva je pospešil Gaudu, ko so ga tekmeci ujeli, je prvič pospešil Rus Ilnur Zakarin. Thomas je napadel kilometer do konca, kazalo je, da ga ne bo mogel nihče ujeti. A temu ni bilo tako, Roglič je šprint favoritov dobil prepričljivo.

'Phenomenal' from @rogla!



The reigning champion wins stage one of the #TDR2019 after an exciting sprint finish pic.twitter.com/xLTfA4ZQK8 — Eurosport UK (@Eurosport_UK) May 1, 2019

Drugo mesto v etapi je osvojil Gaudu, tretje pa Portugalec Rui Costa. Z najboljšimi je do cilja prišel še en Slovenec. Eden najuspešnejših kolesarjev v zgodovini dirke po Romandiji Simon Špilak (Katjuša-Alpecin) je bil 12. Kapetan Jumbo-Visme za Romandijo, Nizozemec Steven Kruijswijk, je končal v času zmagovalca na 19. mestu.

Etapne zmage niti ni načrtoval

"Ni bilo lahko, bilo je veliko vzpenjanja." Foto: Twitter/LottoNL-Jumbo Kot je povedal Roglič na cilju, etapna zmaga danes ni bila načrtovana. "Niti ne. Cilj je bil, da začnem po dolgem času dirkati. Za menoj je težek dan. Ni bilo lahko, bilo je veliko vzpenjanja. Na koncu sem prišel s skupino do konca," je pojasnil, o zmagi v šprintu pa je z nasmeškom dodal: "Lepo je tako zmagati. Velikokrat sem šprinte izgubljal. Dober občutek je, ko končno zmagaš."

Lanski zmagovalec prestižne dirke po Romandiji Roglič ima po dveh dneh 10 sekund prednosti pred Costo in 12 pred Gaudujem. Devetindvajsetletni Zasavec o skupni zmagi vsaj na glas ne razmišlja: "Bomo videli. Gremo dan za dnem. Steven je močan, dobro pripravljen. Skušali bomo dati vse od sebe."

Prevzel vodstvo in se vmešal v boj za zeleno

Ob tem je Roglič prevzel še vodstvo v boju za zeleno majico, Tratnik je tretji. Špilak na 14. mestu zaostaja 24 sekund.

Tratnik je danes na cilj prišel 8:32 minute za Rogličem, bil je 68. Luka Pibernik (Bahrain-Merida) je bil 106., zaostal je 13:10 minute. Tratnik je skupno 68., Pibernik pa 106.

Četrtkova etapa bo nekoliko manj razgibana. Začela se bo v Le Locleju in po 174,4 kilometra končala v Morgesu. Na poti kolesarje čakata dva vzpona, zaključek bi lahko bil sprinterski.

Preberite še: