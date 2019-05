Ackermannu klasika v Frankfurtu, Bole 10., Mohorič 11.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemec Pascal Ackermann je zmagovalec kolesarske dirke svetovne serije Eschborn-Frankfurt. Po 187,5 kilometra je imel kolesar ekipe Bora-Hansgrohe v sprintu več moči od rojaka Johna Degenkolba in Norvežana Alexandra Kristoffa, zmagovalca dirk leta 2014, 2016, 2017 in 2018. Slovenec Grega Bole je bil 10., njegov rojak Matej Mohorič pa 11.

Tako kot na večini spomladanskih klasik je nase znova opozoril Matej Mohorič. Slovenski prvak v dresu Bahrain-Meride se je 50 kilometrov pred koncem preselil iz glavnine v ubežno skupino. Na spustu je poskušal v svojem značilnem slogu, na ravninskem preostanku trase pa je prvi začel s pospeševanji. A pravega sodelovanja med ubežniki ni bilo, bilo je preveč pogledovanja, šest kilometrov pred ciljno črto pa je že bilo jasno, da ima glavnina vse pod nadzorom.

Bora-Hansgrohe je dobre štiri kilometre pred koncem oddrvela mimo njih, zatem pa se je naprej izstrelil Italijan Manuele Boaro, vendar ga je nemška ekipa hitro ujela. Sprint je prvi začel Italijan Davide Cimolai, po njegovi desni se je mimo prebil Ackermann in vpisal svojo tretjo zmago letos.

Čeprav je glavnina ujela Mohoriča in preostale ubežnike, je nekdanji svetovni prvak med mladinci in mlajšimi člani pomagal moštvenim kolegom, tokrat je za Bahrain-Merido sprintal Bole in osvojil deseto mesto. Mohorič je končal tik za njim na 11. mestu.