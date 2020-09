Ackermann najhitrejši, Tratnik daleč zadaj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

dirka od Tirenskega do Jadranskega morja

Nemški sprinter Pascal Ackermann je bil najhitrejši na uvodni etapi kolesarske dirke od Tirenskega do Jadranskega morja. Sprint 133 kilometrov dolge etape s startom in ciljem v Lidu di Camaiore je dobil Ackermann s spretnim manevrom ob ogradi ter prehitel Kolumbijca Fernanda Gavirio in Danca Magnusa Corta Nielsna.