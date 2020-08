Dvojna belgijska zmaga na Češkem, Tratnik najboljši Slovenec

Najboljši Slovenec v etapi je bil Jan Tratnik (Bahrain - McLaren), ki je s štirimi sekundami zaostanka zasedel 26. mesto. Na štirietapni dirki pri isti ekipi tekmujejo še Grega Bole, Luka Pibernik in Domen Novak, v ekipi Felbermayr - Simplon Wels sta Andi Bajc in Žiga Grošelj, Adrio Mobil pa zastopajo Gašper Katrašnik, Marko Kump, Boštjan Murn, Janez Brajkovič, David Per, Kristjan Hočevar in Aljaž Omrzel, ki pa tokrat niso bili v ospredju.

Skupno je na vrhu Luke Durbridge iz Nove Zelandije (Mitchelton-Scott), najboljši Slovenec pa je Tratnik na 39. na mestu.

V soboto kolesarje čaka razgibana, 206 kilometrov dolga etapa med Olomoucem in Frydek-Mistekom.

