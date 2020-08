Mitchelton Scott pričakovano do zmage v ekipnem kronometru

V konkurenci 21 ekip, od tega pet iz svetovne serije, je drugo mesto zasedla ekipa Sunweba, ki je zaostala 25 sekund, enak čas pa je doseglo norveško prokontinentalno moštvo Uno-X.

#CzechTour 🇨🇿



Back-to-back! 👊



We storm to the top of the time sheets to win the TTT! pic.twitter.com/qXYlDKw1zY — Mitchelton-SCOTT (@MitcheltonSCOTT) August 6, 2020

Ekipa Bahrain McLarna, v kateri so na Češkem od Slovencev Grega Bole, Jan Tratnik, Luka Pibernik in Domen Novak, je z zaostankom 34 sekund zasedla sedmo mesto, še mnogo slabše pa so se odrezali kolesarji Adrie Mobila, z zaostankom minute in 38 sekund so se uvrstili na 18. mesto.

Druga etapa od Prostejova do Uničova bo pretežno ravninska, na dobro uvrstitev tako računata sprinterja novomeške ekipe Marko Kump in Gašper Katrašnik.

Preberite še: