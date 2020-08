Avstralcu dirka po Češki, izmed množice Slovencev najboljši Tratnik

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstralec Damien Howson je zmagovalec kolesarske dirke po Češki. Član Mitchelton-Scotta je bil najboljši v zadnji, 179,2 kilometra dolgi etapi med Mohelnicami in Šternberkom, v kateri je za sekundo prehitel Norvežana Markusa Hoelgaarda. Med Slovenci je bil v etapi s sedmim mestom najboljši Grega Bole (Bahrain-McLaren).

Na dirki so ob Boletu od Slovencev nastopali še Jan Tratnik, Luka Pibernik, Domen Novak (Bahrain - McLaren), Andi Bajc, Žiga Grošelj (Felbermayr - Simplon Wels), Gašper Katrašnik, Marko Kump, Boštjan Murn, Janez Brajkovič, David Per, Kristjan Hočevar in Aljaž Omrzel (Adria Mobil). Tratnik je danes končal na 16., Brajkovič pa na 28. mestu.

V skupnem seštevku je Howson imel 19 sekund prednosti pred rojakom Jackom Bauerjem, tretji pa je bil Hoelgaard, ki je zaostal 29 sekund. Najboljši Slovenec skupno je bil Tratnik, ki je bil enajsti z 1:02 minute zaostanka, Bole je bil 13. z enakim časom.

