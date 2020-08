Na Češkem še druga etapa Meeusu

Belgijec Jordi Meeus je zmagovalec tretje etape kolesarske dirke po Češki. Meeus, ki je dobil že petkovo etapo, je na 206 kilometrov dolgi preizkušnji med Olomoucem in Frydek-Mistekom ugnal Nemca Maxa Kanterja in Estonca Martina Laasa. Izmed številnih Slovencev na dirki najboljši Žiga Grošelj na 29. mestu.

Na dirki nastopa precej Slovencev, in sicer Jan Tratnik, Grega Bole, Luka Pibernik, Domen Novak (Bahrain - McLaren), Andi Bajc, Žiga Grošelj (Felbermayr - Simplon Wels), Gašper Katrašnik, Marko Kump, Boštjan Murn, Janez Brajkovič, David Per, Kristjan Hočevar in Aljaž Omrzel (Adrio Mobil.

Med temi so bili danes najboljši Grošelj, Per in Bole, ki so pristali na 29, 30. in 33. mestu.

Skupno vodi Avstralec Kaden Groves, najboljša Slovenca sta Tratnik in Bole, ki na 28. in 29. mestu zaostajata 43 sekund.

V nedeljo kolesarje čaka še zadnja etapa, med Mohelnicami in Šternberkom bodo prevozili 172,6 km.

Preberite še: