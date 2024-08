Predsednica republike Nataša Pirc Musar se je danes ob robu varnostne konference Globsec v Pragi ločeno srečala s predsednikom Češke Petrom Pavlom in predsednikom Finske Alexandrom Stubbom. Z obema je potrdila dobre in prijateljske odnose med državama, pozornost pa so namenili tudi mednarodnim temam, so sporočili z urada predsednice.

Nataša Pirc Musar in Peter Pavel sta pomemben del pogovorov namenila aktualnim mednarodnim izzivom, zlasti vprašanjem varnosti. Strinjala sta se, da sodobni varnostni izzivi, kot so kibernetske grožnje, energetska varnost in migracije zahtevajo usklajeno in odločno delovanje na evropski in mednarodni ravni. Oba sta izrazila pripravljenost za sodelovanje v okviru EU in zveze Nato pri iskanju odgovorov na ta vprašanja.

Pri Ukrajini sta izpostavila humanitarni vidik vojne. Predsednica je ob tem zagotovila, da bo Slovenija še naprej pomagala Ukrajini po svojih najboljših močeh.

Ob robu foruma Globsec 2024 se je ločeno srečala s predsednikom Češke republike Petrom Pavlom in s predsednikom Republike Finske Alexandrom Stubbom. Pogovore so namenili dvostranskim odnosom in aktualnim mednarodnim izzivom, zlasti vprašanjem varnosti.

Na srečanju s finskim kolegom Alexandrom Stubbom je Pirc Musar kolega povabila na obisk v Slovenijo. To bi dalo nov zagon medsebojnim odnosom in prispevalo k nadaljnji krepitvi sodelovanja med državama, je prepričana. Prav sodelovanje na različnih področjih skupnega interesa je bilo tudi ena od glavnih tem pogovora.

Zavezala sta se še nadaljnjemu sodelovanju v mednarodnih okvirih, pri čemer sta poudarila pomen izmenjave izkušenj in znanja ter krepitve medsebojne podpore. Strinjala sta se, da članstvo Finske v Natu predstavlja pomemben korak v krepitvi varnosti in stabilnosti v regiji ter v širšem evropskem kontekstu. Ob tem sta se zavzela nadaljnji podpori Ukrajine in podprla prizadevanja za premirje v Gazi.

Predsednica izpostavila potrebo po čim hitrejši reformi Varnostnega sveta ZN

Predsednica je svojo dvodnevno udeležbo na Globsec sklenila s pogovorom z novinarko britanskega BBC Kasio Madero, s katero je razpravljala o izkušnjah članstva Slovenije v Varnostnem svetu ZN. Predsednica je poudarila, da se Slovenija, kot trenutna članica Varnostnega sveta, zaveda odgovornosti, da deluje v interesu celotne mednarodne skupnosti. Kljub izzivom, s katerimi se soočajo naši predstavniki v VS ZN, Slovenija vztraja pri ohranjanju tega stališča. Posebej je v pogovoru izpostavila potrebo po čim hitrejši reformi tega organa ZN.