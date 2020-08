Slovenski kolesar tudi uradno na Tour, Roglič ostal brez pomočnika

Poleg slovenskega sprinterskega specialista so mesto v ekipi zapolnili Adam Yates, Esteban Chaves in Mikel Nieve, ki se bodo borili za visoko uvrstitev v skupni razvrstitvi, ter Daryl Impey, Jack Bauer, Chris Juul-Jensen in Sam Bewley.

Na dirki po Franciji bodo od Slovencev nastopili Primož Roglič (Jumbo-Visma), Tadej Pogačar ter Jan Polanc (oba UAE Team Emirates), pridružil pa se jim bo zagotovo tudi Matej Mohorič z Bahrain-McLarnom, ki pa še ni potrdil ekipe za Tour.

Roglič brez pomoči lani tretjeuvrščenega Kruijswijka

Steven Kruijswijk bo zaradi poškodbe izpustil Tour. Foto: Guliver/Getty Images Med tistimi, ki letos ne bodo nastopili na Touru, pa se je znašel Nizozemec Steven Kruijswijk. Lani tretjeuvrščeni v skupnem seštevku si je nedavno na kriteriju Dauphine zlomil ramo, zato na dirki ne more nastopiti, so danes potrdili v njegovem moštvu Jumbo-Visma. "Posledice padca so hujše, kot smo sprva mislili. Ob odrgninah imam tudi zlom in najprej se moram pozdraviti," je dejal 33-letni Kruijswijk. S tem pa je slovenski as Primož Roglič, ki velja za enega od favoritov za končno zmago, ostal brez pomembnega pomočnika na francoski pentlji.

Od lani najboljših bo na letošnjem Touru tako nastopil le branilec Egan Bernal iz Kolumbije. Ob Bernalu in Kruijswijku je na koncu namreč na zmagovalnem odru na drugi stopnički stal še Geraint Thomas, ki se tako kot štirikratni zmagovalec Chris Froome ni uvrstil v ekipo Ineos-Grenadiers.

Vprašljiv je tudi nastop lani četrtega Nemca Emanuela Buchmanna (Bora), ki je prav tako padel na kriteriju Dauphine.

Dirka po Franciji se bo začela v soboto, 29. avgusta, in trajala vse do 20. septembra.

