Znano je, kdo bo na EP v kolesarstvu zastopal barve Slovenije

Vsi člani slovenske delegacije bodo do odhoda spoštovali ukrepe v skladu s protokolom Mednarodne kolesarske zveze (Uci) in opravili predvideno število testiranj na covid-19, prav tako pa se bodo držali priporočil zdravniške službe na prizorišču samem, so sporočili iz Kolesarske zveze Slovenije.

1. Tjaša Sušnik (BTC City Ljubljana Scott, cestna dirka)

2. Ana Ahačič (BTC City Ljubljana Scott, cestna dirka)

3. Ema Žibert (BTC City Ljubljana Scott, cestna dirka)

4. Metka Mikuž (Meblojogi Pro-Concrete, cestna dirka)

1. Gal Glivar (Adria Mobil, vožnja na čas + cestna dirka)

2. Jaka Špoljar (Adria Mobil, vožnja na čas + cestna dirka)

3. Aljaž Colnar (Adria Mobil, cestna dirka)

4. Nino Polovič (Adria Mobil, cestna dirka)

5. Fabijan Kralj (Ljubljana Migimigi, cestna dirka)

6. Luka Ziherl (KK Kranj, cestna dirka)

1. Nik Čemažar (KK Kranj, vožnja na čas + cestna dirka)

2. Žiga Jerman (Groupama FDJ, cestna dirka)

3. Jaka Primožič (KK Kranj, cestna dirka)

4. Žiga Horvat(Adria Mobil, cestna dirka)

5. Boštjan Murn (Adria Mobil, cestna dirka)

6. Matevž Govekar(Meblojogi Pro-Concrete, cestna dirka)

1. Urška Žigart (Alé BTC Ljubljana, vožnja na čas + cestna dirka)

2. Eugenija Bujak (Alé BTC Ljubljana, cestna dirka)

3. Urša Pintar (Alé BTC Ljubljana, cestna dirka)

4. Špela Kern (LvivCycling Team, cestna dirka)

1. Jan Tratnik (Bahrain McLaren, vožnja na čas)

2. Marko Kump (Adria Mobil, cestna dirka)

3. Gašper Katrašnik (Adria Mobil, cestna dirka)

4. David Per (Adria Mobil, cestna dirka)

5. Rok Korošec (Ljubljana Gusto Santic, cestna dirka)

6. Tilen Finkšt (Ljubljana Gusto Santic, cestna dirka)

7. Marko Pavlič (Meblojogi Pro-Concrete, cestna dirka)

8. Žiga Ručigaj (Meblojogi Pro-Concrete, cestna dirka)

9. Matej Mugerli (Sport.Land.Niederösterreich, cestna dirka)



Spored EP 2020:

ponedeljek, 24 avgust

9.00 vožnja na čas mladinke 25,6 km

10.25 vožnja na čas mladinci 25,6 km

12.00 vožnja na čas ženske do 23 let 25,6 km

13.10 vožnja na čas moški do 23 let 25,6 km

14.30 vožnja na čas ženske –elite 25,6 km

16.10 vožnja na čas moški –elite 25,6 km



sreda, 26 avgust

9.00 ženske do 23 let, cestna dirka 81,9 km

12.00 moški –elite, cestna dirka 177,45 km



četrtek, 27. avgust

9.00 moški do 23 let, cestna dirka 136,5 km

13.00 ženske –elite, cestna dirka 109,2 km

petek, 28. avgust

9.00 mladinke, cestna dirka 68,2 km

11.20 mladinci, cestna dirka 109,2 km

14.30 mešana ekipna dirka 54,6 km