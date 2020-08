"Ali je to naredil namerno, ve le on"

"Na hitro sem si pogledal posnetek. Šprint je bil navzdol. Ne glede na to varnih ciljev ni. Težko je kriviti organizatorja. Najbolj je kriv Groenewegen, ki je zapiral Jakobsena desno. Ali je zanalašč to naredil, ve le on. Šprinterji ponavadi nadzirajo vse okoli sebe. Vsi nagonsko odreagirajo, če nekdo prihaja iz ozadja in ga poskušajo stisniti. Tudi Jakobsen ni nedolžen. Ko vidiš, da ne boš mogel mimo, zaviraš. Večina ne odreagira pravilno in je zato zelo delikatno," je slovenski kolesarski strokovnjak in nekdaj odlični kolesar Martin Hvastija pokomentiral dogodek, ki se je zgodil v prvi etapi dirke po Poljski.

"Ni vedno tehnična izbira. Denar tudi vpliva"

V nizozemski borbi za zmago 1. etape dirke po Poljski sta se v padcu sprva znašla Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) in Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick-Step). Slednji se je v ciljnem šprintu pri hitrosti okoli 80 km/h vodilnemu kolesarju približeval po desni strani, kjer je bilo zelo malo prostora za prehitevanje. Nato ga je Groenewegen še stisnil v ograjo, posledica pa je bil padec številnih kolesarjev.

🚴🏻‍♂️FLASH - Les nouvelles sont mauvaises pour Fabio #Jakobsen. Le cycliste qui a été poussé dans des barrières à 70kmh par un concurrent a été placé en coma artificiel après avoir subi de graves blessures à la tête. Son pronostic vital est engagé. (@8aldwin)pic.twitter.com/g5BYQ2GMUV — La Plume Libre (@LPLdirect) August 5, 2020

Jakobsena, ki je po diskvalifikaciji Dylana postal zmagovalec etape, je celo odneslo čez ograjo. Zdravniško osebje ga je na kraju nesreče oživljalo, nato so ga s helikopterjem odpeljali v bolnišnico v Katovicah, kjer je še vedno v umetni komi. Ponoči so mu operirali obraz, na srečo pa nima poškodb možganov in hrbtenice. Njegovo stanje je resno, a za zdaj stabilno, iz kome pa ga bodo poskušali zbuditi v petek zjutraj.

"Kolesarji v šprintih po ravnem in idealnih pogojih dosežejo hitrosti okoli 70 km/h, če ni vetra, v zadnjih 500 metrov ni ovinka, pred tem pa je dva kilometra složno deluje šprinterski vlak. Če je cesta navzdol, kot je bila tu, so hitrosti prek 80 km/h. Načeloma se izogibamo tovrstnim šprintom. A mora organizator dirke velikokrat ustreči predstavnikom mest, ki vložijo denar za izvedbo dirke. Če želijo imeti cilj pred mestno hišo, tam mora biti. Ni vedno tehnična izbira. Denar tudi vpliva," je izpostavil Hvastija.

"Ograja ni bila kriva. Pravilno je bila postavljena. Prostora je bilo premalo."

Mnogi so se obregnili ob ograje ob ciljnem šprintu, a so bile te po besedah selektorja reprezentance do 23 let pravšnje. "Imaš navadne ograje, policijske, ki imajo spodaj noge navzven, in kolesarske. Te so bile kolesarke. Na eni strani so ravne, zelo zaščitne. Nimajo nog navzven. Ograja ni bila kriva. Pravilno je bila postavljena. Prostora je bilo premalo in želja po zmagi je bila tista, ki je pripeljala do tega," poudarja Hvastija, ki je bil vesel dosežka Luke Mezgeca, ki je na koncu osvojil odlično tretje mesto v prvi etapi dirke po Poljski. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Sam trenutno skrbi za pripravo slovenske reprezentance do 23 let, ki ima v letošnjem letu veliko smole, saj je dirk zelo malo. Organizatorji prestižnega Tour de l'Avenir, ki velja za mladinski Tour de France – leta 2018 ga je osvojil naš Tadej Pogačar, leto pred tem Egan Bernal, ki je zadnji zmagovalec dirke po Franciji -, so morali zaradi težav z zagotovitvijo varnostnih ukrepov, ki so posledica koronavirusa, odpovedati dirko. Strošek bi bil namreč prevelik, da bi kolesarje namestili v enosobne sobe in hkrati upoštevali vsa pravila UCI. Zgodba je drugačna na World Tour dirkah, kjer je v ozadju denar in si lahko organizatorji privoščijo tovrstne ukrepe - ob tem imajo denimo ločene jedilnice, nenehno morajo nositi maske …