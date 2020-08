Rus najhitreje na Mont Ventoux

Nastopilo je še nekaj zanimivih imen svetovnega kolesarstva, ki naj bi se na letošnjih največjih dirkah borila za najvišja mesta. Tako je Italijan Fabio Aru zasedel peto, Kolumbijca Nairo Quintana in Miguel Angel Lopez pa osmo oziroma 12. mesto.

💪What a victory of the young Russian champion! Great work @ale_vlasov and team!💪#MVDC2020 #AstanaProTeam pic.twitter.com/knMCx67KPT