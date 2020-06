Mezgec vendarle "ostaja" član Mitchelton-Scotta

Pred tednom dni je avstralsko profesionalno kolesarsko moštvo Mitchelton Scott sporočilo, da bo zamenjalo ime. To naj bi ponudil novi sponzor, neprofitna španska organizacija Manuela Fundacion, a so pogajanja, kot kaže, spodletela, saj danes ekipa, katere član je tudi slovenski as Luka Mezgec, sporoča, da do konca sezone 2020 ne bo spreminjala imena.