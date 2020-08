Švicar evropski prvak, Jan Tratnik blizu najboljših

Küng, švicarski prvak v vožnji na čas, je bil že na polovici trase za šest sekund boljši od Cavagne. Član Deceninck-Quick-Stepa v drugi polovici preizkušnje ni mogel streti odličnega 26-letnega kolesarja Groupama-FDJ.

"Všeč mi je, da gre za tako iskreno traso, tipično za francosko Bretanjo, ko je treba od začetka do konca kolesariti na vso moč," je po zmagi slikovito dejal Küng, ki je 25,6 kilometra dolgo preizkušnjo prevozil s povprečno hitrostjo 50,7 km/h.

Švicar je na evropskem prestolu nadomestil nesrečnega Belgijca Remca Evenepoela, ki je pred dnevi na dirki po Lombardiji grdo padel in že končal sezono. Belgijci se po zaslugi Campanaertsa (NTT Pro Cycling) vseeno prišli do kolajne.

Tridesetletni Tratnik, sicer član Bahrain-McLarna, je bil že na polovici preizkušnje šesti, kar je bila tudi njegova končna uvrstitev. Zaostal je minuto in 26 sekund, s čimer je za več kot minuto zaostal za odličjem.

Jan Tratnik je zasedel odlično šesto mesto. Foto: Reuters

Med članicami naslov na Nizozemsko

Med članicami se je z naslovom evropske prvakinje okitila Nizozemka Anna van der Bregen, ki je bila s časom 34:03 prepričljivo boljša od rojakinje Ellen van Dijk (+ 0:31) in Švicarke Marlen Reusser (+ 0:59). Edina slovenska predstavnica Urška Žigart je bila 23. med 27 tekmovalkami. Zaostala je štiri minute in 27 sekund.

V konkurenci do 23 let je naslov evropskega prvaka osvojil Norvežan Andreas Leknessund (30:58) pred Švicarjem Stefanom Bisseggerjem (+ 0:23) in Belgijcem Ilanom Van Wilderjem (+ 0:28). Nik Čemažar je bil 22. z zaostankom dveh minut in 21 sekund.

Med mladinci je bil najhitrejši Čeh Mathias Vacek s časom 32:39. Nemec Marco Brenner je zaostal tri sekunde, Italijan Lorenzo Milesi pa 17. Od Slovencev je bil najvišje Gal Glivar (+ 2:31) na 23. mestu, 29. je bil Jaka Špoljar (+ 3:23).

V ženski konkurenci do 23 let, zmagala je Nemka Hannah Ludwig, in med mladinkami, najboljša je bila Nizozemka Elise Uijen, slovenskih predstavnic ni bilo.

Preberite še: