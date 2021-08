Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Medtem ko je zelo živahno na nogometni in košarkarski tržnici, je precej pestro tudi na kolesarskem trgu.

V novi sezoni se obeta kar nekaj selitev in menjav ekip. Med bolj odmevno spada prehod Petra Sagana, trikratnega svetovnega prvaka in ene najbolj karizmatičnih oseb v svetu kolesarstva, v prokontinentalno francosko moštvo Team TotalEnergies.

Kar precej novosti se obeta tudi v ekipi UAE Emirates, ki se po zaslugi Tadeja Pogačarja lahko pohvali z dvema zaporednima zmagama na Dirki po Franciji.

João Almeida, ki se odlično znajde na klancih in kronometru, je z ekipo UAE podpisal petletno pogodbo. Na fotografiji: na lanskem Giru je kar 14 etap preživel v rožnati majici vodilnega. Foto: Guliverimage

Z letom 2022 bodo arabsko moštvo z globoko denarnico okrepili Španec Marc Soler, ki je podpisal pogodbo za dve leti, obetavni Portugalec João Almeida (Deceuninck - Quick Step), ki je zvestobo novi ekipi obljubil za naslednjih pet sezon, in nemški šprinter Pascal Acermann, ki po štirih sezonah zapušča ekipo Bora-hansgrohe.

Tudi eksplozivni Nemec, ki bo v ekipi nadomestil Norvežana Alexandra Kristoffa – ta se seli v ekipo svetovne serije Intermarché - Wanty - Gobert Matériau –, je podpisal dveletno pogodbo. 27-letnik iz Kandela ima v svoji zbirki 35 zmag, vključno z dvema etapnima zmagama na lanski Vuelti in dvema na predlanskem Giru, etapno zmago na Dirki po UAE in dvema bronastima kolajnama z evropskega prvenstva. Letos je dobil tri etape na dirki Settimana Ciclistica Italiana in bil tretji na dirki Classic Brugge–De Panne, precej prahu pa je dvignil z javnim nestrinjanjem, da ga pri ekipi BORA niso uvrstili v postavo za Dirko po Franciji.

Po sedmih letih pri Movistarju se v UAE seli tudi Španec Marc Soler. Foto: Guliverimage

Soler po sedmih sezonah zapušča Movistar in se seli v UAE

27-letni Soler, znan po svojem ostrem jeziku in zelo odkritem komentiranju dogajanja na dirkah, se po sedmih sezonah poslavlja od ekipe Movistar. V svoji zbirki zmag ima skupno zmago na dirki Pariz–Nica leta 2018 ter etapna zmagoslavja na španski Vuelti in Dirki po Romandiji.

Na letošnjem Touru se je poslovil že po prvi etapi, saj so bile poškodbe, ki jih je staknil v hudem padcu v uvodni etapi, ki jo je zasenčila neprevidna gledalka z velikim transparentom v roki, preprosto prehude, da bi z dirko nadaljeval. Soler bo na prihodnjem Touru bržkone v pomoč Pogačarju, na drugih dirkah pa bi lahko imel proste roke.

Že pred časom sta se ekipi UAE pridružila 18-letni Španec Juan Ayuso, ki velja za enega najbolj nadarjenih mladih kolesarjev v karavani, in 19-letni Novozelandec Finn Fisher-Black, ki se je kalil v razvojnem delu ekipe Jumbo-Visma.