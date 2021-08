Pogačar razkriva načrte za nadaljevanje sezone

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dvakratni zmagovalec Dirke po Franciji in dobitnik bronastega olimpijskega odličja na cestni dirki Tadej Pogačar (UAE Emirates) je na družbenih omrežjih razkril svoje tekmovalne načrte do konca sezone. Potrdil je, da bo tudi letos izpustil Dirko po Španiji, bo pa nastopil na evropskem in svetovnem prvenstvu.