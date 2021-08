Novica o sprejemu za Pogačarja kaže na to, da ga na Vuelti letos ne bomo videli

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sprejem za dvakratnega zmagovalca Dirke po Franciji in dobitnika olimpijskega brona na cestni dirki v Tokiu Tadeja Pogačarja bo v petek, 13. avgusta, ob 17.30 na hipodromu Komenda, so na družbenih omrežjih sporočili organizatorji sprejema. To hkrati tudi pomeni, da bo Pogačar, vodilni kolesar na lestvici Mednarodne kolesarske zveze, izpustil nastop na letošnji Dirki po Španiji. Štart španske Vuelte je namreč le dan pozneje, 14. avgusta.