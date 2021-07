Tadej Pogačar podpisal eno najdaljših pogodb

Slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar, ki je na olimpijskih igrah osvojil bronasto medaljo na cestni dirki in pred tem še drugič zapored sloviti Tour de France, bo ostal v vrstah UAE Team Emirates vse do leta 2027.

Pri kolesarski ekipi UAE Team Emirates ne želijo prepuščati ničesar naključju in praktično iz leta v leto podaljšujejo pogodbo s kolesarskim draguljem Tadejem Pogačarjem. Leta 2019 je okrepil moštvo in že v prvem letu navdušil tako delodajalce kakor tudi širšo kolesarsko publiko.

Po vsega pol leta so se odločili za prvo podaljšanje sodelovanja do leta 2023. Dvaindvajsetletni kolesar iz Klanca pri Komendi je nadaljeval v šampionskem slogu in blestel tudi v nadaljevanju. Da je kolesar za tritedenske dirke, je dal vsem vedeti na Vuelti 2019, ko je osvojil odlično tretje mesto in zaostal le za rojakom Primožem Rogličem in zimzelenim Alejandrom Valverdejem.

Drugo podaljšanje v začetku 2021

Sledilo je nepozabno leto 2020, ki je bilo prežeto s pandemijo koronavirusom. Septembra se je zapisal med nesmrtne. Na dirki vseh dirki Tour de France je spisal posebno pravljico. Do zaključnega kronometra je kazalo, da bo osvojil drugo mesto, a je nato predzadnji dan z izjemno vožnjo na kronometru slekel rumeno majico Rogliču in kot prvi Slovenec osvojil Dirko po Franciji.

Letos je še drugič zapored osvojil sloviti Tour de France. Foto: Guliverimage

Marca letos so pri UAE Emirates naredili korak naprej in podaljšali sodelovanje do 2026. Takrat se je govorilo, da je njegova letna plača ovrednotena na pet milijonov evrov.

Pogi je kljub visokim zneskom ostal skromen in osredotočen le na kolesarstvo, kar je vnovič pokazal na cesti. Na Dirki po Franciji je imel poseben izziv. Branil je naslov najboljšega in v velikem slogu odbil vse napade tekmecev in drugič zapored osvojil znameniti Tour de France.

Tretje leta 2021 po vnovičnem slavju na Touru in OI

Nemudoma je sledila selitev v Tokio, kjer je nastopil na cestni dirki in tudi tokrat pokazal šampionski značaj. V hudem boju mu je uspelo prikolesariti do bronastega odličja.

Na OI v Tokiu je na cestni dirki osvojil bronasto medaljo. Foto: Anže Malovrh/STA

Slovenske ljubitelje kolesarstva je zanimalo, kdaj se bo vrnil v domovino, a je moral narediti postanek v Združenih arabskih emiratih. Njegovi šefi so namreč proslavili vse dosežene uspehe, hkrati pa ga prosili za njegov nov podpis. Kmalu je postalo jasno, da bo član UAE Emirates vse do leta 2027, kar je ena najdaljših pogodb v profesionalnem kolesarstvu.

Pogačar se veseli nadaljnjega sodelovanja

"Zadovoljni smo, da bo Tadej pri nas v naslednjih letih. Tadej pomaga pri spremembi razmišljanja ljudi v ZAE glede kolesarstva. Zelo smo ponosni nanj in na dosežke, do katerih je prikolesaril. Imeti takšno zvezdo v naši državi, ima širši pomen, zlasti pri naši misiji, da spodbudimo ljudi k ukvarjanju s športom in posvečanju zdravemu življenju. Že vidimo, kako se več ljudi ukvarja s kolesom, kar je pozitiven znak," je ob podpisu pogodbe dejal predsednik ekipe Matar Suhail Al Yabhouni Al Dhaheri.

Ni dobil le kolegov, ampak tudi prijatelje. Foto: Guliverimage

"Zelo vesel sem, da bom lahko še naprej član ekipe. Tu se počutim kot doma. Da sem del velike družine. Ekipa mi zelo ustreza in imam srečo, da nisem našel le kolegov, ampak tudi prijatelje. Veselim se naslednjih let in upam, da bo sledilo še več uspehov."