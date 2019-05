Küng šprinterjem pokvaril boj za etapno zmago, Roglič ostaja v vodstvu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na kolesarski dirki po Romandiji je drugo etapo, 174,4-kilometrsko preizkušnjo od Le Locla do Morgesa, dobil domačin Stefan Küng (Groupama-FDJ), ki je mu je uspel pobeg. Najboljši šprinterji so lahko obračunali le za drugo mesto, v skupnem vodstvu pa ostaja slovenski as Primož Roglič (Jumbo-Visma).