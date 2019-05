Čeprav bi vam Roglič prinesel najmanj, bi vsi skakali do stropa #video

V zgodovini še ni bilo slovenskega kolesarja, ki bi začetek ene od največjih treh tritedenskih dirk pričakal kot osrednji favorit.

Primož Roglič se je z odličnimi vožnjami sam postavil v to vlogo. Če bi mu pred šestimi leti, ko se je podal v profesionalno kolesarstvo, dejali, da bo tako hitro prišel tako visoko, bi se nam zagotovo pošteno zasmejal.

A so se apetiti iz leta v leto večali, saj je ekspresno napredoval. Njegova prva zmaga je sledila že drugo leto kolesarjenja, potem ko je bil najhitrejši od Zagreba do Novega mesta. Nato je še devetkrat prišel do skupne zmage, od tega do sedmih v dresu nizozemske ekipe, katere član je vse od leta 2016. Tudi letos kot član Team Jumbo-Visma blesti. Zmagal je na vseh treh dirkah, na katerih je nastopil.

Iz meseca v mesec napredoval do osrednjega favorita

Primož Roglič je kot prvi Slovenec osrednji favorit tritedenske dirke. Foto: Vid Ponikvar Najbolj prestižna zmaga je dirka po Romandiji, ki jo je osvojil drugo leto zapored. Kos mu ni bil niti lanski zmagovalec Toura Geraint Thomas. Ker ima Primož letos v načrtu tako Giro kakor tudi slovito francosko tritedensko pentljo, je v začetku leta nekoliko manj dirkal, a je zadnja zmaga po Romandiji lep pokazatelj, da je v odlični formi.

Prav zaradi vseh teh dejavnikov so ga stavnice uvrstile kot glavnega favorita, da bo po kronometru, ki bo zadnji dan, drugega junija, v mestu, znanem po Romeu in Juliji (v Veroni), v rožnati majici proslavljal z velikim pokalom v roki. Če bi na priznani stavnici William Hill danes vložili deset evrov in bi Primož tudi osvojil Giro, bi v začetku junija dobili izplačanih 25 evrov.

A je bila še v začetku aprila zgodba nekoliko drugačna, saj je bil Primož na tretjem mestu med favoriti, takratni vložek pa bi imel potencialni štirikratni zaslužek. Ne glede na številke pa je jasno, da bi Slovenci in njegovi privrženci skakali do stropa, če bi mu uspel veliki met.

Z Dumoulinom razumljivo osrednja favorita

V karieri je enkrat že nastopil na Giru in se veselil zmage na kronometru. Kako bo letos? Foto: Reuters Stavnice kot drugega favorita postavljajo Toma Dumoulina (njegov faktor na stavnicah je 3,5), ki je italijansko pentljo osvojil že leta 2017. Z razlogom so ju postavili v ospredje, saj sta tako Primož kakor tudi Nizozemec odlična v vožnji na kronometer.

Ker se trasa začne z 8,2 kilometra zahtevnim prologom, ker je deveti tekmovalni dan na sporedu 34,8 kilometra izjemno težak kronometer od Riccioneja do San Marina in ker se vse skupaj konča z novo vožnjo na čas v Veroni, ju stroka razumljivo postavlja v ospredje kot osrednja protagonista Gira.

Medtem bodo preostali favoriti iskali svojo priložnost v gorskih etapah, ki bodo prav tako delale selekcije.

Vincenzo Nibali želi še tretjič v karieri osvojiti Giro, zato je tudi letos veliko časa preživel v vetrovniku in pilil formo za vožnjo na kronometer, saj se zaveda, da je prav tu šibkejši od zgoraj omenjene dvojice. Za skupno zmago Italijana bi prejeli osemkrat več vloženega denarja.

Najboljši na prologu bo v rožnatem lep čas

Bo tudi drugega junija slavil s šampanjcem v roki? Foto: Urban Urbanc/Sportida Zato pa le malenkostno več kot pri Dumoulinu, če bi stavili na Simona Yatesa (faktor za njegovo zmago je 4). Lanski zmagovalec španske Vuelte je prav tako v ožjem krogu favoritov, čeprav letos še ni osvojil dirke.

Ob četverici lahko naštejemo še imeni, ki bi lahko mešali štrene povsem pri vrhu. Miguel Angel Lopez iz Astane in Mikel Landa imata prav tako svoje načrte. Imel jih je tudi Egal Bernal, a je zaradi padca na treningu končal Giro, preden se je sploh začel.

Letošnja izvedba dirke, že 102. po vrsti, bo tako izjemno razburljiva, zmagovalec prologa pa bo lahko vsaj prvi teden nosil na svojih plečih prestižno rožnato majico najboljšega. In veliko je takšnih, ki mislijo, da bo pripadla prav našemu Rogliču.