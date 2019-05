Rogliča čakalo neprijetno presenečenje, bil brez pomoči, nato presenetil vse #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Primož Roglič je leta 2016 na Giru preživljal dramo pred štartom devete etape, nato pa v kronometru presenetil vse in se veselil zgodovinske etapne zmage.

Primož Roglič je leta 2016 na Giru preživljal dramo pred štartom devete etape, nato pa v kronometru presenetil vse in se veselil zgodovinske etapne zmage. Foto: Vid Ponikvar

Štirje slovenski kolesarji so se lahko v preteklosti pohvalili, da so osvojili etapo na prestižnem Giru, ki bo 102. izvedbo dočakal v soboto. Kot prvemu je uspelo Luki Mezgecu, nato pa so se za njim v središču pozornosti znašli še Jan Polanc, Primož Roglič in Matej Mohorič.

Jan Polanc in Primož Roglič sta kolesarja, ki bosta tudi letos nastopila na Giru. Etapnih zmag na tritedenski italijanski dirki sta se že veselila. Letos bosta priložnost dobila še Kristijan Koren in Grega Bole. Polancu je edinemu uspelo celo dvakrat zmagati.

Slovenski pohod pa se je začel leta 2014 z Luko Mezgecem na čelu, ki je razveselil slovenske navijače, ki so se zbrali na cilju Gira v Trstu. Kot zadnji je lani zmagal Matej Mohorič.

Luka Mezgec – zmaga v 21. etapi leta 2014

Leta 2014 je bil Mezgec star 25 let, ko je imel v zadnji etapi prav posebno željo. Ta se je namreč končala v Trstu, ki je zgodovinsko povezan s Slovenijo.

Velika zmaga je bila trdo prigarana. Kot je takrat dejal, je bil pod velikim pritiskom, saj je v sosednjo Italijo pripotovalo veliko slovenskih ljubiteljev kolesarstva. "Nisem jih smel razočarati. Razpletlo se je sanjsko. Za zmago sem se moral pošteno potruditi. Ciljni šprint je bil dolg in naporen. V tvegani vožnji mi je grozil tudi padec, k sreči pa je bila cesta dovolj široka, da sem se izognil najhujšemu," je po takratnem uspehu v šprintu glavnine dejal Mezgec.

Jan Polanc – zmaga v peti etapi 2015

Le leto pozneje se je Slovenija spet veselila, tokrat pa je bil v osrednji vlogi mladi 23-letni Polanc. "Ta zmaga je rojstnodnevno darilo samemu sebi," je dejal junak pete etape.

Ta se je začela s pobegom. Skupaj s kolesarji Sergejem Tvetcovom, Sylvainom Chavanelom, Silvanom Dillierjem in Axelom Domontom so se od glavnine odcepili že v 20. kilometru in več kot deset minut imeli največjo prednost.

Pred zadnjim vzponom je glavnina podcenila sposobnosti slovenskega kolesarja, ki se je rešil soubežnikov in na cilj prišel z lepim naskokom in s tem do krstne zmage na Giru.

"Moja naloga je bil pobeg, kar mi je tudi uspelo. Zahvaljujoč sodelovanju z vsemi 'ubežniki' smo se izognili napadu glavnine. V zadnjem vzponu sem vedel, da sem najmočnejši, samo počakati sem moral na najboljši trenutek za napad," je bil pred štirimi leti vesel Polanc.

Primož Roglič – zmaga v deveti etapi 2016

Naslednji v vrsti, da nadaljuje slovensko tradicijo zmagovanja na Giru, je bil Roglič. Leto 2016 je bilo zanj šele četrto leto profesionalnega kolesarjenja, potem ko je v ta šport presedlal iz smučarskih skokov.

Prav nihče ni pričakoval, da bi lahko v tako kratkem času prišel do zmage, in to v kronometru, ki mu je bil takrat še dodobra tuj. Povrhu vsega je preživljal še pravo dramo, ki je imela srečen konec.

Na štartu ga je namreč pričakalo neprijetno presenečenje. Kolo, s katerim je kolesaril vso sezono, začuda kar naenkrat ni bilo v skladu s pravili. Usesti se je moral na čisto novega. Nastavitve so bile drugačne. Minute in sekunde so se hitro odštevale. Ni vedel, ali bo sploh lahko nastopil. 20 sekund pred štartom se je usedel na kolo. Nobenega ni bilo, ki bi mu pomagal, a mu je kolo uspelo nekako zamenjati. Na hitro je prestavil še števec, nato pa komedija.

"Vsaj števec imam," si je govoril, potem ko ni imel "power metra". Po petih kilometrih mu je števec padel s kolesa, saj mu ga ni uspelo dobro pričvrstiti. Kar naenkrat je bil brez vseh podatkov. Ni vedel, kakšen utrip ima, kako hitro in s kakšno močjo poganja. Športnemu direktorju je nakazal, naj pobere števec. Spraševal se je, ali ima sploh smisel, da na vso moč vrti pedala, ker tako ali tako ne bo imel nobenih podatkov za prihodnje kronometre, da bi jih analiziral.

Ob vožnji je imel v glavi le še to, da je zadnji del kronometra preprost in da se bo etapa zaradi dolgega vzpona odločila tam. Vse je stavil na ta del in uspelo mu je.

Jan Polanc - zmaga v četrti etapi 2017

Dve leti po krstnem uspehu je bil od slovenskih kolesarjev spet v središču pozornosti Polanc, ki je bil junak četrte etape. Ta se je končala s prestižnim vzponom na vrh največjega evropskega delujočega vulkana Etna.

S tremi kolesarji se je podal v beg po pičlih dveh kilometrih etape. Glavnina je lovila ubežnike in z izjemo Polanca ujela vse 5,5 kilometra pred ciljem. Kot zadnji je padel Pierre Rolland. Zadnji vzpon na 1.892 metrov visoko Etno je slovenski kolesar začel s tremi minutami naskoka. Osrednji junaki Gira so sicer poskušali ujeti Polanca, vendar tisti najboljši v boju za rožnato majico niso bili pretirano agresivni, kar je znal naš kolesar dobro izkoristiti.

Polanc se je na koncu ubranil tudi napada Ilnurja Zakarina in v velikem slogu prikolesaril do druge etapne zmage na Giru. S tem je postal edini slovenski tekmovalec z dvema uspehoma na italijanski kolesarski pentlji.

Matej Mohorič – zmaga v deseti etapi 2018

Naslednji v vrsti slovenskih kolesarjev je bil lani Mohorič. Njegova je bila deseta etapa in zmaga v najdaljši etapi Gira, v kateri so morali prekolesariti kar 244 kilometrov. Ciljno črto je prečkal pred Nemcem Nicom Denzom.

V pobeg je krenil približno 39 kilometrov do cilja. Skupaj z Italijanom Davidejem Villello sta ujela ubežnika Marca Frapportija. In kje je Mohorič pokazal svoje mojstrstvo? Pri spustu z zadnjega vzpona. Z njegovo tipično drzno vožnjo, ki jo posnemajo tudi številni zvezdniki kolesarstva, mu je uspel pobeg, a sta ga 18,4 kilometra pred koncem ujela Villella in Nemec Nico Denz, vendar je do cilja v begu vztrajal le zadnji.

V ciljnem šprintu se mu je nato le uspelo otresti Denza in slavil je veliko zmago. "Čudovito, vesel sem, ne le zase, temveč za ekipo, ki mi je dala priložnost, da se bojujem za etapno zmago. Denza sem poskušal napasti nekajkrat, nazadnje deset kilometrov pred ciljem, saj nisem bil povsem prepričan, da mi ga bo uspelo prehiteti v ciljnem šprintu. Kljub napadu je vseeno sodeloval v zadnjem delu bega, zato sem vse stavil na končni šprint," je bil lani vesel Mohorič.

Tudi letos bo imela Slovenija, zlasti s Polancem in Rogličem, aduta za etapno zmago. V slednjem celo aduta za končno zmago, kar bi bil svojevrsten dosežek za slovensko kolesarstvo in nekdanjega smučarskega skakalca.