Italijanski zvezdnik hvalil Rogliča, a izpostavil podatek z lanskega Toura

Vincenzo Nibali bo letos dopolnil 35 let, v zraku pa je vprašanje, ali bo kariero nadaljeval pri Bahrain Meridi. V javnosti so se pojavile govorice, da naj bi za novi dve leti želel šest milijonov evrov plače.

"Ne glede na to, ali zmagam ali izgubim na Giru, se moj status in vrednost ne bosta spremenila," poudarja Nibali, s čimer je vrgel kost za glodanje vodilnim v ekipi.

Čeprav ni več rosno mlad, ima še vedno željo po zmagovanju. Na Giro se odpravlja po novo lovoriko. Dvakrat ga je že osvojil, prvič leta 2013, drugič leta 2016. Če se bo trend zmagovanja na vsaka tri leta nadaljeval, je spet na vrsti njegovo leto.

"Tekmeci me spoštujejo in se me bojijo"

Giro je osvojil v letih 2013 in 2016. Foto: Sportida "Na srečo se ne počutim starega. Verjamem, da sem še vedno sposoben dirkanja na vso moč tri tedne. Imam že nekaj sivih las, vendar še ni čas, da bi me postavili ob cesto," je za Cyclingnews dejal italijanski kolesarski zvezdnik, ki se lahko kot eden redkih pohvali s tem, da je osvojil tako sloviti francoski Tour kakor tudi špansko Vuelto.

"Vsi se zavedajo moje vrednosti. Tekmeci me spoštujejo in se me bojijo. Mislim, da sem imel dobro kariero. Prav tako vsi dobro vedo, da me zanimajo le najvišji cilji."

Na letošnji Giro se je temeljito pripravil, zlasti ker se mu je po spletu okoliščin zalomilo na lanskem Touru. Kamera navijača ga je namreč položila na tla, zaradi poškodbe pa je moral celo na operacijo.

"Roglič in Dumoulin imata v kronometrih prednost"

Primož Roglič bi lahko v primerjavi z Nibalijem pridobil na dveh kronometrih in začetnem prologu. Foto: Vid Ponikvar Lani je Giro izpustil. Kot pravi, ga je pogrešal: "Vsi ti navijači so neverjetni, zato sem vesel, da sem se vrnil in da bom napadal rožnato majico (pripada najboljšemu na dirki, op. a.). Moja forma je dobra, zato že odštevam dneve do štarta."

Zaveda se, da bo zanj pomemben že prvi dan v lovu na skupno zmago. Po ulicah Bologne je namreč 8,2 kilometra dolg prolog in Nibali ne bi rad izgubil preveč sekund v primerjavi s tekmeci. Prav kronometra, v nadaljevanju bosta sledila dva (zadnji dan bo v Veroni), bi bila lahko po njegovem mnenju ključna, čeprav bo napeto tudi v gorskih etapah – zlasti v Dolomitih.

"Kronometri so v korist kolesarjem, kot sta Primož Roglič in Tom Dumoulin. A v zadnjem tednu je veliko gorskih etap, kjer bodo boljši gorski kolesarji prišli do izraza in skušali tam nadoknaditi izgubljeno na kronometrih," je poudaril Nibalijev dolgoletni trener Paolo Slongo.

Upa, da bodo Rogliču pošle moči, kot je zaznal na lanskem Touru. Prav tako, da Dumoulin ne bo hiter v gorskih etapah.

Upa, da bo v gorskih etapah v primerjavi z Rogličem in Dumoulinom pridobil nekaj sekund, saj je v kronometru slabši od omenjene dvojice. Foto: Sportida Nibali je dodal: "Roglič je močan že vso sezono in močan je bil tudi lani na Touru, vendar je v zadnjem tednu, vsaj tako sem opazil, nekoliko padel. Kolikor se spomnim, na zadnjem kronometru ni bil odličen, kar se lahko ponovi. Še posebej, če bo Giro zelo naporen. Dumoulin je prav tako velika ovira, vendar bi lahko trpel v težkih gorskih etapah. Upam, da bo tako, ker imata skupaj z Rogličem prednost, saj je zadnji dan na sporedu kronometer. Najbolj pa me je navdušil Simon Yates. Dozorel je. Zmagal je na Vuelti," je še dejal član Bahrain Meride, ki bo imel ob sebi tudi slovensko pomoč. Na Giru bosta namreč nastopila Kristijan Koren in Grega Bole.