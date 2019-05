Tehten razlog je, zakaj s prstom kažejo na Primoža Rogliča

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tri preizkušnje je imel kolesar Primož Roglič v tem letu in prav vse je zaključil kot najboljši. Najprej je osvojil UAE Tour, nato dirko Tirreno-Adriatico, kjer je do uspeha prišel po drami ene sekunde, in pretekli teden še dirko po Romandiji.

Nemočen je bil tudi lanskoletni zmagovalec znamenitega Toura Geraint Thomas, ki ni bil konkurenčen tako v vožnji v klanec kakor tudi v zaključnem kronometru.

"Dobro se sliši. Giro d'Italia in Slovenec prvi favorit."

"Primož je psihično dobro pripravljen. Tudi jaz ga postavljam za prvega favorita. Upravičeno lahko pričakujemo odmeven rezultat," pravi kolesarski strokovnjak Boris Premužič. Foto: Vid Ponikvar Roglič je tako pokazal, da je odlično pripravljen za Giro d'Italia, ki se bo začel s sobotnim 8,2 kilometra dolgim prologom v Bologni. "Dobro se sliši. Giro d'Italia in Slovenec prvi favorit. Primož je psihično dobro pripravljen. Tudi jaz ga postavljam za prvega favorita. Upravičeno lahko pričakujemo odmeven rezultat," pravi kolesarski strokovnjak Boris Premužič.

Najboljšega slovenskega kolesarja čaka tritedenski pekel, ki bo imel drugačen predznak kot njegove vožnje na Giru pred tremi leti in na obeh zadnjih francoskih Tourih.

Tokrat se na dirko podaja kot kapetan moštva, kar pomeni še večjo zbranost in več pritiska. V kolesarski srenji ga izpostavljajo kot enega osrednjih favoritov za rožnato majico, ki pripada najboljšemu kolesarju na italijanski pentlji. "Moramo se zavedati, da so Giro, Tour in Vuelta tako velike dirke, da le ena manjša napaka lahko spremeni potek," opozarja slovenski selektor Andrej Hauptman, ki poudarja, da lahko Roglič na Giru poseže zelo visoko.

V soboto že v rožnati opravi?

"Giro se začne s prologom, ki se konča z vožnjo v klanec. Zelo zahteven je. Samo predstavljajmo si, da pride prvi dan na cilj kot najhitrejši. Evforija bo nato zagotovo popolna," so besede Martina Hvastije. Foto: Vid Ponikvar Že prvi dan v soboto bo lahko oblekel rožnato majico in jo nato dalj časa nosil na svojih plečih. V Bologni bo namreč 8,2 kilometra dolg prolog, ki se bo končal z vožnjo v klanec. In ker je s konkurenco pometel tudi v nedeljo na kronometru na dirki po Romandiji, ki je bil dolg 16,8 kilometra, si lahko dober dosežek obeta že v soboto.

"Zdaj sem pripravljen na Giro. Zadovoljen sem z razpletom celotnega tedna. Rad se vračam sem. Za mano je lep dan, lepa zmaga. Vse stvari smo z ekipo naredili prav. Zdaj grem za dva dni domov in potem na Giro," je po zmagi povedal slovenski kolesar.

"Primož je izpolnil vse, kar je obljubil. Lahko mu verjamemo," poudarja Martin Hvastija in dodaja: "Giro se začne s prologom, ki se konča z vožnjo v klanec. Zelo zahteven je. Samo predstavljajmo si, da pride prvi dan na cilj kot najhitrejši. Evforija bo nato zagotovo popolna."

Slovenci tokrat v Dolomitih ne bodo smučali

Evforija, ki jo je lani sprožil Primož Roglič po odličnih nastopih na slovitem Touru. Foto: Urban Urbanc/Sportida Za Rogliča bo to drugi Giro v karieri. Na prvem je kolesaril pred tremi leti, ko je v deveti etapi premagal prav vse favorite v kronometru, pa čeprav je imel pred štartom obilico težav. Tik pred začetkom vožnje je moral celo zamenjati kolo, nato mu je s kolesa padel še števec. Ni vedel, s kakšno hitrostjo kolesari, nato pa v velikem slogu prišel v cilj z najboljšim časom.

Najtežje preizkušnje bodo zanj v šestih gorskih etapah in dveh kronometrih. Eden od teh bo prav zadnji dan (2. junija) po ulicah Verone, drugi pa 19. maja od Riccioneja do San Marina, ki bo imel težak zaključek, povrhu vsega pa bo dolg kar 34,8 kilometra.

Da ima v svojih nogah dinamit za tritedenske dirke, ni pokazal le letos z odlično formo, ampak že z lanskoletnim odličnim kolesarjenjem na dirki vseh dirk v Franciji, kjer je bil na koncu izjemen četrti, kar je najboljša slovenska uvrstitev vseh časov.

In ker je nekdanji smučarski skakalec pri nas tako popularen, lahko zlasti v sosednjih Dolomitih, kjer Slovenci dopustujejo tudi v zimskem času, pričakujemo veliko število slovenskih trobojnic, ki bodo v pomembnih kilometrih zagotovo dale dodatno spodbudo slovenskemu kolesarskemu šampionu.

Spomnimo, kako je bilo lani na dirki Po Sloveniji, ko je bil osrednji favorit, ob progi pa ogromno število navijačev, ki so spremljali njegov drugi pohod do naziva kralja največje slovenske kolesarske dirke. In spomnimo se, kako je bilo pozneje, ko se je vrnil s francoskega Toura, na katerem je blestel.