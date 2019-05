Ineos na Giro z najmlajšo zasedbo doslej

Bogato britansko kolesarsko moštvo Ineos (prej Sky) se bo na dirko po Italiji podalo z ekipo, katere povprečna starost je vsega 25 let. To bo njihova najmlajša zasedba na eni od tritedenskih dirk sploh, kapetana in izrazitega favorita za skupni seštevek pa po poškodbi in odpovedi Kolumbijca Egana Bernala nima.

Tudi Bernal, če bi bil zdrav, povprečne starosti ekipe ne bi zvišal, saj je tudi on star šele 22 let. Lani je kot svež član Skyja nastopil na svoji prvi tritedenski dirki, ko je Geraintu Thomasu in Chrisu Froomu pomagal do zmage oziroma tretjega mesta na Touru, letos pa mu je športni direktor Dave Brailsford namenil vlogo kapetana na Giru.

Prejšnjo soboto je na treningu padel, ko je v neko krožišče na mokrem cestišču pridirjal "veliko preveč samozavestno," kot je dejal sam, padel in si zlomil ključnico. Giro, ki se začne v soboto, 11. maja v Bologni, je zanj izgubljen, najverjetneje pa bo v moštvu za julijski Tour.

Povprečje zvišujeta Italijan Puccio in predvsem Nemec Knees

Ineos je predstavil ekipo za Giro, v njej so Irec Eddie Dunbar (22 let), Anglež Tao Geoghegan Hart (24), Kolumbijca Sebastian Henao (25) in Ivan Sosa (21), Ekvadorec Jhonatan Narvaez (22), Rus Pavel Sivakov (21), starostno povprečje pa zvišujeta le Italijan Salvatore Puccio (29) in predvsem izkušeni Nemec Christian Knees (38).

Za Dunbarja, Narvaeza in Soso bo to sploh prvi nastop na eni od treh največjih dirk, mladeniči bodo imeli "proste roke, da pokažejo, česa so sposobni in poiščejo svoje meje", kot pravi Brailsford, vodji bosta Sivakov in Geoghegan Hart.

Chris Froome tako ne bo branil lanske zmage na Giru, osredotočil se bo na Tour, Italijan Gianni Moscon je v preslabi formi za italijansko pentljo in se bo raje udeležil dirke po Kaliforniji.

Belgijci stavijo na italijanskega šprinterja

Belgijska ekipa Deceuninck – Quick-Step načrtuje, da bo etapne zmage zbirala z italijanskim šprinterskim asom Elio Vivianijem, ki je zaradi priprav na Giro odstopil na letošnji dirki po Romandiji, ki jo je dobil naš Primož Roglič. Ni se počutil najbolje, s preizkusi forme je bil zadovoljen in ni hotel tvegati kakšne boleznij pred domačim Girom, ki sicer šprinterjem ne bo ponudil prav veliko etap za dokazovanje. Je pa trasa s tremi kronometri bolj prijazna specialistom za vožnjo na čas, kot je Quick-Stepov sokapetan, Luksemburžan Bob Jungels. Ta bo Quick-Stepov adut za skupno razvrstitev.

Tension, excitement, passion, magic - it's all here, as a new edition of the @giroditalia is about to start. We give you Deceuninck - Quick-Step's squad for the season's first Grand Tour: https://t.co/8PJz9fIXPY

Video: @lapedalecc pic.twitter.com/RsHpNqxl1q — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) May 7, 2019

Ekipa Ineos za Giro: Eddie Dunbar (Irs)

Tao Geoghegan Hart (VBr)

Sebastian Henao (Kol)

Christian Knees (Nem)

Jhonatan Narvaez (Ekv)

Salvatore Puccio (Ita)

Pavel Sivakov (Rus)

Ivan Sosa (Kol) Deceuninck – Quick-Step: Eros Capecchi (Ita)

Mikkel Honoré (Dan)

Bob Jungels (Luks)

James Knox (VBr)

Fabio Sabatini (Ita)

Florian Sénéchal (Fra)

Pieter Serry (Bel)

Elia Viviani (Ita)

