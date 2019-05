Egan Bernal po padcu na treningu brez Gira

Bernal je bil letos v dobro formi, zmagal je na dirki Pariz – Nica, na dirki po Kataloniji pa zasedel tretjo mesto v skupnem seštevku, zadnji del priprav na dirko po Italiji, kjer bi bil kapetan in bi pri 22-letnih že kolesaril za skupno zmago, pa je opravljal v Andori, kjer je danes doživel nesrečo.

Primož Roglič, ki bo na dirki po Italiji vodil moštvo Jumbo-Visma, je tako izgubil še enega nevarnega tekmeca.

Iz moštva Ineos so potrdili, da si je Bernal zlomil ključnico, podrobnosti nesreče pa ne.

Unfortunately we can confirm that @Eganbernal has suffered a broken collarbone in a training accident ahead of the Giro d'Italia. More details to follow pic.twitter.com/tvsTu5K0cs