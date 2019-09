Celjskega orjaka po vrnitvi domov doletela nova vloga

Spremenjena in pomlajena zasedba Celja Pivovarne Laško je zmagovito vstopila v novo sezono. Celjani so osvojili superpokal, uspešni pa so bili tudi v prvem krogu državnega prvenstva. Po dveh sezonah v tujini se je v svoj domači klub letos znova vrnil krožni napadalec Vid Poteko, ki pa ga je po vrnitvi v klub doletela nova vloga, saj je zdaj med izkušenejšimi člani ekipe.

Vid Poteko je otrok celjskega kluba. Član celjskega kluba je bil namreč od leta 2003, ko je prvič nastopil za mlajše dečke, za člansko ekipo pa je nastopal od leta 2010 in je do danes zbral 290 nastopov (14. mesto na letvici nastopov za Celje), na katerih je dosegel 415 zadetkov.

Pred dvema sezonama se je odločil, da sprejme izziv v tujini. Odšel je v Meškov Brest, s katerim ga je pred začetkom letošnje sezone vezala še enoletna pogodba, a je želja po vrnitvi v domače Celje pretehtala. Kljub ponudbam klubov iz tujine se je odločil znova obleči dres 23-kratnih slovenskih prvakov, s katerimi se je dogovoril za sodelovanje vsaj do izteka sezone 2021/22.

Pred slabima dvema letoma je v ligi prvakov igral proti Celju, zdaj se je vrnil v domači klub. Foto: Žiga Zupan/ Sportida

Zdaj med izkušenejšimi

"Kar se tiče samega kluba, je vse enako kot prvič. Večino ljudi pri klubu poznam že od prej, zaradi tega se tukaj tudi zelo dobro počutim. Je pa zanimivo to, da sem zdaj v klubu med izkušenejšimi in starejšimi igralci in imam drugačno vlogo, kot sem jo imel v klubu včasih. Zdaj jaz skrbim za mlajše igralce, se pa v novi vlogi že dobrem znajdem in res uživam v delu," pravi Poteko, ki je pri 28 letih med najstarejšimi rokometaši v klubu.

Zasedba iz knežjega mesta je po koncu prejšnje sezone doživela temeljito preobrazbo. Med drugim so jo zapustili Branko Vujović, Jan Jurečič, Jaka Malus, Rok Ovniček, Aljaž Pajntar, William Accambray, Igor Anić in Kristian Bećiri. V mesto grofov so prišli številni novi igralci, med bolj znanimi pa je zagotovo slovenski krožni napadalec, ki se za igralne minute bojuje s Stefanom Žabićem in Kristjanom Horženom.

S slovensko reprezentanco je leta 2017 osvojil bron na svetovnem prvenstvu. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

S Celjem želi uresničiti visoke cilje

"Ogrodje ekipe se je pred sezono res zamenjalo, hkrati pa je veliko novih obrazov tudi v strokovnem štabu. Mislim, da je to dobra stvar za ustvarjanje novega začetka, ki bo Celju zagotovo dobro del. V ekipah, kjer so igralci dolgo skupaj, se hitro vse avtomatizira in se je težko privaditi na spremembe, ko se te zgodijo. Mislim, da bodo novosti pozitivne za klub. Nastopil je pravi čas za nov začetek in da se privadimo na sistem, ki ga uvajata oba mlada trenerja. Mislim, da je ta sistem pravilen, bo pa ta mlada ekipa zagotovo potrebovala nekaj časa, da se vse stvari sestavijo. Na dolgi rok pa se bo zagotovo obrestovalo," je prepričan 193 centimetrov visoki rokometašev, ki po nekaj letih znova sodeluje s Tomažem Ocvirkom.

S Celjani je letos v vitrino že pospravil eno lovoriko. Foto: Jurij Vodušek/Sportida

"Vsak trener te lahko nauči nekaj novega in vsak trener je dobrodošel. Tako Tomaž kot Klemen imata dober sistem treningov in verjamem, da se bodo stvari kmalu postavile na pravo mesto. Že ob odhodu iz Celja sem povedal, da se enkrat hočem vrniti. Strategija kluba mi je zdaj res všeč, zato sem se odločil vrniti. Po dveh sezonah v Meškov Brestu si želim s Celjem uresničiti visoke cilje in verjamem, da nam bo uspelo," je prepričan Poteko, ki je s Celjani že na začetku sezone dvignil superpokalno lovoriko.

"Prva tekma je bila eden od tistih ciljev, ki smo jih želeli osvojiti. Zato smo vse podredili temu. Zavedamo se, da je Velenje že lani kazalo zelo dobre predstave, v letošnji sezoni pa bodo temu zagotovo še nekaj dodali, tako da nam v državnem prvenstvu zagotovo ne bo enostavno," še meni slovenski reprezentant.

