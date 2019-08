Najboljši mladi evropski rokometaš ni dolgo razmišljal

Slovenski rokometni prvak Celje Pivovarna Laško bo v novi sezoni zastavljene cilje poskusil doseči z izjemno mlado ekipo. Med tistimi, od katerih se pričakuje največ, je zagotovo mladi portugalski reprezentant Diogo Silva, najboljši strelec letošnjega mladinskega svetovnega prvenstva in najboljši mladi desni zunanji igralec na svetu. "To sezono si želimo predvsem zmagovati. V Sloveniji želimo osvojiti vse lovorike, hkrati pa prikazati tudi všečno in dobro igro v ligi prvakov," je o pričakovanjih pred novo sezono dejal Silva, ki se mu je prva želja včeraj že uresničila. S Celjani je namreč po zmagi nad Gorenjem dvignil superpokalno lovoriko.

Enaindvajsetletni Silva je v zadnji sezoni kot posojen igralec Porta igral za AA Avanco. Tudi v Celju igra kot posojen rokometaš. "V Sloveniji se počutim odlično. Soigralci so super, vzdušje v ekipi je odlično. Tudi Celje mi je zelo všeč, ima vse, kar mesto potrebuje, hkrati pa je vse hitro dosegljivo," je po opravljenih pripravah na novo sezono povedal Portugalec, ki se je z novimi soigralci odlično ujel.

Celjani bodo letos igrali z izjemno mlado ekipo, med glavnimi zvezdniki je 21-letni Silva (na sliki drugi z leve v zadnji vrsti). Foto: Špela Lenart

Blestel na mladinskem evropskem in svetovnem prvenstvu

"Pred prihodom sem poznal nekaj igralcev, ne ravno osebno, a za nekaj izmed njih sem že slišal. Proti nekaterim igralcem sem se pomeril tudi na prvenstvih mlajših kategorij, tudi letos poleti na mladinskem svetovnem prvenstvu. Po mojem prihodu sem smo se res hitro ujeli, zmeraj so mi na voljo in mi priskočijo na pomoč, ko jo potrebujem. Slovenska kultura in način življenja mi res odgovarjata," pravi mladi Portugalec, ki je bil na letošnjem svetovnem prvenstvu do 21 let med glavnimi krivci za izpad Slovenije v četrtfinalu tekmovanja.

Portugalci in Slovenci so se namreč srečali v četrtfinalu svetovnega prvenstva, za gol pa so bili takrat boljši Portugalci, ki so na koncu osvojili četrto mesto, Slovenija pa je turnir končala na šestem mestu. "Četrtfinalne tekme soigralcem po svojem prihodu v Celje raje nisem omenjal (smeh, op. p.). Na svetovnem prvenstvu smo imeli res niz težkih tekem, med njimi je bil tudi obračun s Slovenijo, ki smo ga na koncu po res težkem zaključku dobili mi. Vsi igralci smo profesionalci, vsi vemo, kako težek šport je rokomet in koliko od nas zahtevajo tekme na takšnih turnirjih, kot so svetovna prvenstva. Pogosto odloči ena žoga in tako je bilo tudi na naši tekmi s Slovenijo," se je na SP spomnil Portugalec, ki je bil s 76 zadetki tudi prvi strelec prvenstva.

Silva o željah v novi sezoni:

Je pa Silva Celje obiskal že lani, ko je moral s portugalsko reprezentanco Sloveniji priznati premoč na evropskem prvenstvu do 20 let, ko je bila Slovenija boljša v polfinalu prvenstva in je na koncu tudi osvojila naslov evropskih prvakov. Mladi Portugalec je na turnirju stare celine, ki je potekal na slovenskih tleh, osvojil naziv najboljšega igralca prvenstva, s Portugalsko pa je osvojil končno četrto mesto.

Prevladala liga prvakov

198 centimetrov visoki rokometaš je imel po koncu lanske sezone na mizi kar nekaj ponudb, a je bil tiste iz Celja najbolj vesel. "Ko sem dobil ponudbo iz Celja, nisem dolgo razmišljal, saj gre za odlično ekipo, ki je res dobro organizirana. Hkrati je bila v igri tudi liga prvakov, tako da sem se kar hitro odločil. Z ekipo in trenerjem smo se res dobro ujeli. Najtežji del ni bila odločitev, kje nadaljevati kariero, ampak zapustiti dom na Portugalskem in se posloviti od svojih najbližjih ter odpotovati v Slovenijo," pojasnjuje 21-letni Portugalec, ki se najbolj veseli tekem v ligi prvakov.

S Portugalsko je na letošnjem mladinskem evropskem prvenstvu osvojil četrto mesto. S 76 zadetki je bil prvi strelec turnirja. Foto: Urban Urbanc/Sportida

"Veselim se igranja proti velikim klubom v ligi prvakov. To je bil tudi eden izmed tehtnejših razlogov, zakaj sem prišel v Celje. Res se že veselim igranja proti nekaterim najboljšim igralcem in klubom na svetu. Komaj že čakam, da občutim tudi noro vzdušje v Zlatorogu. Slišal sem, da so navijači res neverjetni, upam, da bo tako tudi letos. Zagotovo bo to zame dobra izkušnja," je prepričan Silva.

Želi si napredka

Opaža napredke v igri v obrambi. Foto: Urban Urbanc/Sportida Mladi Portugalec velja za enega najperspektivnejših rokometašev na svetu. "Posebnega pritiska zaradi tega ne čutim, bolj odgovornost do sebe in ekipe. Po osvojitvi vseh individualnih nagrad imam odgovornost, da se še izboljšam in nadgrajujem svojo igro. Vedno imam v mislih, da moram delati še več in bolje, da bom napredoval. To, kar sem dosegel do zdaj, zame ni dovolj, želim si še več in za to tudi trdo delam," pravi Portugalec, ki mu je všeč tudi delo s trenerjem Tomažem Ocvirkom in mladim strokovnim štabom, ki ga sestavljajo še Klemen Luzar, Luka Žvižej in po novem še Primož Pori.

"Delo z mladim trenerjem mi za zdaj zelo odgovarja. Všeč mi je njegov način dela in vodenje treningov. Celotno delo v klubu je res na visoki ravni, strokovni štab opravlja res odlično delo. Čutim, da lahko tu naredim velik korak naprej v svoji karieri in močno napredujem v igri. Že zdaj sem naredil napredek pri svoji igri v obrambi," pojasnjuje 21-letnik, ki pa v ospredje ves čas postavlja ekipo in njene dosežke.

"Verjamem, da če bomo prikazali dobro igro, lahko pridemo daleč. Nasprotniki v naši skupini lige prvakov so res zahtevni, a ravno zato je za nas nekoliko lažje, saj nismo med nosilci in zato ne čutimo posebnega pritiska. Lahko igramo neobremenjeno. Dati moramo vse od sebe in prikazati igro, ki smo jo sposobni odigrati. Če nam to uspe, verjamem, da lahko presenetimo marsikaterega favorita. To sezono si želimo predvsem zmagovati. V Sloveniji želimo osvojiti vse lovorike, hkrati pa prikazati tudi všečno in dobro igro v ligi prvakov," je jasen Silva.

