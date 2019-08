Slovenski prvaki so se dela lotili povsem drugače

Za celjsko ekipo se v petek začenja zares. V lanski sezoni sta se Celjanom izmuznila tako superpokalna kot pokalna lovorika, kot obliž na rano so še 23. osvojili naslov državnih prvakov. Po slabšem vstopu v sezono je oktobra v trenerske čevlje slovenskih prvakov stopil Tomaž Ocvirk, ki je ekipo tako letos prvič vodil tudi v pripravljalnem obdobju, veliko vlogo pa je imel tudi pri sestavi ekipe.

Tomaž Ocvirk je pred začetkom sezone zelo optimističen. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Lani z igralci nisem bil od začetka sezone, prišel sem že po začetku sezone, zato je bilo zagotovo drugače kot letos. Letos sem tako imel tudi sam pomembno vlogo pri naboru igralcev, izbrali smo takšne igralce, da odgovarjajo našemu sistemu igre. Že v začetnih pogovorih smo igralcem jasno povedali, kaj se od njih pričakuje in kakšne so njihove dolžnosti. Definitivno je veliko lažje kot lani, tudi priprave smo sestavili povsem po svoje in jih oddelali na visokem nivoju. V kratkem času smo naredili ogromno, igralci so maksimalno motivirani," je pred začetkom sezone z delom zadovoljen Ocvirk.

V kratkem času zelo napredovali

V ekipo se je preselil tudi Jan Grebenc. Foto: Sportida "Pogoje na pripravah smo imeli res na najvišjem možnem nivoju. Letos smo prvič po dolgem času priprave oddelali kar doma, saj smo imeli najboljše pogoje za delo. Že udeležba na zadnjem turnirju v Nemčiji je bila dober pokazatelj naše igre. Zaradi udeležbe mlajših igralcev na evropskih prvenstvenih mlajših kategorij so se nam nekateri igralci pridružili šele pred odhodom v Nemčijo, zato pred tem nismo mogli veliko trenirati taktičnih postavitev. Zdaj smo skupaj tri tedne, fantje res dobro delajo, zato smo v kratkem času res napredovali. Tako strokovno vodstvo kot igralci dajemo vse od sebe," zagotavlja Ocvirk, ki je zadovoljen s sestavo svoje ekipe.

Zasedba iz knežjega mesta je po koncu prejšnje sezone doživela temeljito preobrazbo. Med drugim so jo zapustili Branko Vujović, Jan Jurečič, Jaka Malus, Rok Ovniček, Aljaž Pajntar, William Accambray, Igor Anić in Kristian Bećiri. V mesto grofov so prišli številni novi igralci, ljubiteljem rokometa pa so zagotovo najbolj znani Vid Poteko, Jan Grebenc in Patrik Leban, ki hkrati predstavljajo tudi bolj izkušeni del celjske zasedbe.

Ekipa Celja Pivovarne Laško za sezono 2019/20:



Vratarja: Milan Vujović, Klemen Ferlin

Zunanji: Tobias Cvetko, Josip Šarac, Matic Grošelj, Diogo Silva, Jan Grebenc, Tadej Kljun, Domen Makuc, Patrik Leban

Krila: David Razgor, Gal Marguč, Tilen Kodrin, Domen Novak

Krožni napadalci: Vid Poteko, Stefan Žabić, Kristjan Horžen

Priprav so se lotili povsem drugače kot lani

Celjani so se danes predstavili na novinarski konferenci v nekoliko spremenjenem Zlatorogu, kjer so med poletjem izboljšali zvok, zamenjali so tudi luči, hkrati pa bodo v novi sezoni kot druga dvorana v Sloveniji uvedli brezgotovinsko plačevanje. Foto: Špela Lenart "Način dela je povsem drugačen kot lani, vse je spremenjeno, že pri telesni pripravi smo se stvari lotili drugače. Veliko je novosti, a igralci so mladi in navajeni trdega dela. Na pripravljalnih obračunih smo iz tekme v tekmo igrali boljše. Težko je sicer pričakovati, da bomo že na začetku sezone najboljši. Skupaj smo res kratek čas," pravi celjski strateg.

Poleg številnih zamenjav v igralskem kadru bo Ocvirk v novi sezoni sodeloval tudi z "novimi" obrazi v strokovnem štabu. "S prišleki v strokovnem štabu smo se odlično ujeli, saj se poznamo že od prej. S Klemnom Luzarjem sva bila sošolca na Fakulteti za šport v Ljubljani, Luko Žvižeja pa sem nekaj časa celo treniral v klubu, zato res nismo imeli težav. Pred kratkim smo še okrepili strokovni štab s kinezologom doktorjem Primožem Porijem, ki nam pomaga na področju rehabilitacije in regeneracije. Po mojem mnenju igralcem nudimo daleč najboljše pogoje za delo v Evropi," zagotavlja Ocvirk, ki si je kljub pomlajeni zasedbi cilje postavil visoko.

V petek superpokal, nato DP in liga prvakov

Celjani so v pripravljalnem obdobju odigrali številne tekme. Na osmih tekmah so dosegli pet zmag in doživeli tri poraze. 7. septembra državne prvake čaka tudi prva tekma v boju za obranitev naslova slovenskih prvakov. V prvem krogu lige NLB se bodo celjski rokometaši gostovali v Izoli, dober teden kasneje pa jih čaka prvi obračun tudi v ligi prvakov.

Celjsko ekipo v ligi prvakov čaka zahtevno delo, saj bodo Celjani nastopili v elitni skupini A. V njej so nekatera izjemno atraktivna in močna rokometna imena, kot so francoski PSG, španska Barcelona, nemški Flensburg-Handewitt in madžarski Pick iz Szegeda. V tej skupini bodo nastopili še danski Aalborg, hrvaški Zagreb in Elverum.

