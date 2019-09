Ribničani za uvod boljši od novincev

Danes se je z obračunom med Riko Ribnico in novinci iz Slovenj Gradca začela nova sezone rokometne lige NLB. Na prvi tekmi so se zmage veselili Ribničani (36:33). V petek bo na sporedu še srečanje med Trimo Trebnjem in Ormožem, preostale tekme pa se bodo odvile v petek. Naslov prvakov branijo rokometaši Celja Pivovarne Laško, ki so lani še 23. osvojili prestižno lovoriko. Slovenske prvake, ki so v tej sezoni že osvojili slovenski superpokal, v prvem krogu čaka gostovanje pri novincih iz Izole.