Krimovke in Žalčanke znova zanesljive

V drugem krogu državnega rokometnega prvenstva za ženske so državne prvakinje Krimovke zabeležile novo visoko zmago. Tokrat so bile boljše od ekipe Z'dežele. V drugem krogu so bile uspešne še ekipe Krke, Žalca in Mlinotesta. V sredo bo na sporedu še obračun Velenja in Kopra.