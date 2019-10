Bezjak zaradi zdravstvenih težav in klubskih obveznosti reprezentanci pomahal v slovo

Slovenska moška rokometna reprezentanca bo delovno preživela bližnji teden Evropske rokometne zveze (EHF). V svojem tradicionalnem pripravljalnem taboru v Zrečah bo med 20. in 27. oktobrom opravila testiranje motoričnih sposobnosti ter odigrala dve pripravljalni tekmi z Nizozemsko in Srbijo, od reprezentance pa se je dokončno poslovil Marko Bezjak.

Poslovilno pismo

Srednji igralec nemškega Magdeburga, ki je nazadnje dres z državnim grbom na prsih oblekel na lanskih kvalifikacijskih tekmah z Madžarsko za nastop na letošnjem svetovnem prvenstvu v Nemčiji in na Danskem (Slovenija na njem ni nastopila), je slovenskemu selektorju Veselinu Vujoviću pred kratkim sporočil, da zaradi zdravstvenih težav in obveznosti na klubski sceni ne bo več nastopil za Slovenijo.

"V njegovem poslovilnem pismu nisem videl nobenih možnosti, da ga prepričam o nadaljevanju reprezentančne kariere," je v zvezi z Bezjakom uvodoma dejal Črnogorec na slovenski klopi.

Vujović močno obžaluje Bezjakovo odločitev

"Njegovo odločitev obžalujem, gre za osebo, ki mi je zelo pri srcu, ob tem pa je tudi velik bojevnik na igrišču in pravi zgled svojim soigralcem. Njegovo slovo od reprezentance je velika izguba za vse nas, težko bomo našli dostojno zamenjavo tako po človeški kot igralski plati," je še dodal Vujović, ki ga odločitev Bezjaka niti ni posebej presenetila glede na vsa dogajanja v minulem obdobju.

Predsednik zveze Franjo Bobinac in Vujović sta pred slabim mesecem dni napovedala "popolno mobilizacijo" slovenskih rokometnih prvokategornikov, ki si bodo na januarskem evropskem prvenstvu na Švedskem in Norveškem ter v Avstriji poskušali izboriti nastop na enem od kvalifikacijskih turnirjev za poletne olimpijske igre prihodnje leto v Tokiu.

Uroš Zorman bo v reprezentanci v vlogi pomočnika selektorja. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Bobinac in Vujović sta tedaj potegnila prvo potezo in na mesto pomočnika ustoličila Uroša Zormana, zdaj pa sta v reprezentanco vrnila še Sebastjana Skubeta, ki je nazadnje za Slovenijo zaigral tik pred poletnimi olimpijskimi igrami v Riu de Janeiru 2016.

Zaradi zdravstvenih težav bo bližjo oktobrsko akcijo izpustil tudi kapetan Vid Kavtičnik.

Na obzorju sta dve pripravljalni tekmi

Slovenski rokometaši bodo v tednu EHF odigrali tudi dve pripravljalni tekmi. Najprej se bodo 25. oktobra predvidoma v Ormožu (če bo dvorana na Hardeku v celoti obnovljena, v rezervi je Ljutomer, op. STA) pomerili z Nizozemsko, dva dneva kasneje v Mariboru s Srbijo, nekateri člani slovenske izbrane vrste pa bodo nastopili tudi na "rokometni simfoniji" oziroma poslovilni tekmi Zormana in Luke Žvižeja, ki bo 24. oktobra v dvorani Zlatorog. Dan pred tem bo v Ljubljani tudi slavnostna akademija ob 70. obletnici Rokometne zveze Slovenije.

Slovenija bo na evropskem prvenstvu med 9. in 26. januarjem 2020 lovila zadnji vlak za nastop v deželi vzhajajočega sonca. Od evropskih reprezentanc ima le Danska zagotovljen nastop na olimpijskih igrah, v japonsko prestolnico bo odpotoval tudi evropski prvak, najboljše ekipe s turnirja stare celine pa si bodo izborile nastop na enem od treh kvalifikacijskih turnirjev, ki bodo na sporedu med 16. in 19. aprilom 2020.

Slovenija bo v prvem delu EP nastopila v skupini F v Göteborgu, v njej so še Švedska, Švica in Poljska, v primeru preboja v drugi del tekmovanja - vanj se bodo uvrstile po dve najboljši izbrani vrsti iz vseh šestih skupin - pa se bo križala z izjemno močnima skupinama D in E, v katerih so nekatere velesile mednarodnega rokometa, kot so Francija, Danska in Norveška.