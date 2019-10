Gorenje Velenje po evropske sanje v Skopje

Prva tekma bo 16. ali 17. novembra v Sloveniji, povratna pa teden dni pozneje v Severni Makedoniji. Skupinski del - v njem bo nastopalo 16 ekip - se bo začel 8. februarja prihodnje leto.

Velenjska zasedba, ki je v drugem krogu pokala EHF zanesljivo premagala srbsko Metaloplastiko iz Šabca, je današnji žreb pričakala v drugem jakostnem bobnu. V njem so bili še avstrijski Alpla Hard, belgijski Achilles Bocholt, beloruski SKA Minsk, češki Plzen, španski Ademar Leon, francoski PAUC, grški Olympiacos, madžarski Csurgoi, norveški Arendal, poljska Azoty-Pulawy in Gornik Zabrze, portugalska Benfica, švicarski Pfadi Winterthur, švedski Malmö in ukrajinsko Zaporožje.

Njeni mogoči tekmeci iz prvega bobna pa so bili poleg Metalurga še danska Bjerringbro-Silkeborg in Holstebro, španska Logrono La Rioja in Liberbank Cuenca, francoski Chambery, Nantes in Nimes, nemški Füchse Berlin, Melsungen, Rhein-Neckar Löwen in Magdeburg, madžarska Balatonfüredi in Grundfos Tatabanya, hrvaške Nexe Našice in poljska Gwardia Opole.

Mariborčani bodo najprej gostili Madeiro, nato pa odpotovali na Portugalsko. Foto: Boštjan Selinšek/RK Maribor Branik

Mariborski Branik, ki je pred dnevi izločil H71 s Ferskih otokov, je na današnjem žrebu dobil tekmeca v tretjem krogu pokala challenge. To bo portugalska Madeira. Prva tekma bo 16. ali 17. novembra na Portugalskem, povratna pa 23. ali 24. novembra v Sloveniji.