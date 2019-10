Mariborski rokometaši preživeli Ferske otoke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mariborski Branik je na povratni tekmi drugega kroga evropskega rokometnega pokala challenge v Thorshavnu premagal H71 s Ferskih otokov z 31:24 (17:10) in se prebil v naslednji krog. Slovenska ekipa je na prvi medsebojni tekmi, ki je bila v petek prav tako v Thorshavnu, izgubila s 24:25.

Štajerska zasedba se je z manjšimi lepotnimi napakami uvrstila v naslednji krog najšibkejšega evropskega klubskega tekmovanja na stari celini. Amaterska ekipa s Ferskih otokov ji je povzročila kar veliko preglavic, predvsem na prvem medsebojnem dvoboju. A izbranci Marka Šibile so analizirali petkov poraz, na današnjem povratnem dvoboju so zaigrali bolj udarno in odgovorno ter zasluženo zmagali s skupnim izidom 55:49.

Mariborska ekipa bo tekmeca v tretjem krogu dobila na torkovem žrebu na sedežu Evropske rokometne zveze (EHF) na Dunaju.

V štajerski ekipi je bil na današnji tekmi najbolj učinkovit Luka Kljun z osmimi goli. Filip Jerenec je dosegel pet, Adrijan Miličević pa štiri zadetke.

