Visok poraz Celjanov v Parizu

Po krajšem premoru se je ta vikend nadaljevala tudi rokometna liga prvakov. Slovenski prvaki Celje Pivovarno Laško so danes izgubili na gostovanju pri francoskem PSG-ju (27:18), ki po štirih krogih še ni oddal točke, Celjani pa ostajajo brez uspeha. Na delu so tudi številni slovenski legionarji.

Slovenski prvak je na današnji tekmi v Parizu po enakovrednem prvem polčasu v drugem močno popustil in doživel četrti poraz v tej sezoni. Na domačih tleh sta bila od njega boljša nemški Flensburg in danski Aalborg, v gosteh pa Barcelona in PSG. Prva polovica tekme je minila v izenačeni, a ne preveč kakovostni predstavi. Celjani - zavoljo poškodbe gležnja je manjkal Josip Šarac, v tej sezoni bržkone prva violina slovenskih prvakov - in Parižani so delali prav začetniške napake, po dvanajstih minutah igre je bil izid le 2:2.

Izbranci celjskega stratega Tomaža Ocvirka so do 34. minute bili povsem enakovredni zvezdnikom na nasprotni strani igrišča. Po najmanjšemu možnemu zaostanku 13:14 pa se jim je povsem ustavilo. Obramba ni bila več na visoki ravni, šepala je tudi igra v napadu, velikanske preglavice pa jim je povzročal francoski reprezentančni vratar Vincent Gerard, ki je dobesedno zaklenil svoja vrata.

Mladi Diogo Silva je dosegel tri zadetke. Foto: Anže Petkovšek/Sportida

V celjski ekipi je bil na današnji tekmi strelsko najbolj učinkovit Jan Grebenc s petimi goli, Diogo Silva in Patrik Leben sta dosegla po tri zadetke.

Zmagi Slovencev na Madžarskem

"Slovenski" Veszprem je danes visoko odpravil Porto. Dragan Gajić se je ustavil pri petih zadetkih, Blaž Blagotinšek je za Madžare dosegel 3, Gašper Marguč je v statistiko vpisal en gol, Borut Mačkovšek pa ni igral. Žiga Mlakar je ob porazu Wisle dosegel en zadetek, Igor Žabič se ni vpisal med strelce. Dean Bombač je ob novi zmagi Szegeda dosegel tri gole, Mario Šoštarič je bil uspešen enkrat, Matej Gaber je tekmo končal brez gola, Nik Henigman pa ni dobil priložnosti za igro.

Zarabcu obračun s Skubetom

V soboto je Kiel Mihe Zarabca, ki je dosegel tri zadetke, razbil evropske prvake Vardar (20:31), za katere se Staš Skube in Domen Sikošek Pelko nista vpisala med strelce. Vardar je v prvih 23 minutah dosegel le dva gola.

Blaž Janc je bil s sedmimi zadetki prvi strelec Kielc, kjer vlogo pomočnika trenerja opravlja Uroš Zorman, proti Montepellierju, a to ni bilo dovolj za uspeh. Tatran Prešov z Janušem Lapajnetom (brez zadetka) in Ninom Grzentićem (4 goli) je izgubil proti Sävehofu. Meškov Brest je s 33:31 ugnal Zaporožje. Jaka Malus je bil s petimi zadetki drugi strelec Meškova, Simon Razgor se je v strelsko statistiko vpisal enkrat. Aljoša Čudič je branil za Sporting, ki je remiziral proti Bidsoa Irunu, Matevža Skoka pa ni branil za klub iz Lizbone. Jure Dolenec je ob visoki zmagi Barcelone nad Elverumom prispeval zadetek.

Blaž Janc je bil prvi strelec Kielc. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Zagreb je pod vodstvom slovenskega selektorja Veselina Vujovića v sredo gostoval pri Flensburgu in izgubil še četrto tekmo v najelitnejšem evropskem tekmovanju (20:17). Zagreb tako po štirih krogih ostaja brez točk. Gašper Hrastnik in Aleks Vlah sta za Zagreb dosegla po en zadetek, Darko Stojnić se ni vpisal med strelce, Aleksander Špende pa ni dobil priložnosti za igro.

V četrtek sta se v skupini D z remijem razšla Kristianstad in Kadetten Schaffhausen, za katerega je Nik Tominec dosegel dva gola.

Liga prvakov, 4. krog:

Skupina A:

Lestvica:

Skupina B:

Lestvica:

Skupina C:

Lestvica:

Skupina D:

Lestvica:

Preberite še: