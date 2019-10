Velenjčani brez težav v tretji krog pokala EHF, slovo Ribnice

Rokometaši velenjskega Gorenja so na današnji povratni tekmi drugega kroga pokala EHF na domačem igrišču premagali srbsko Metaloplastiko z 32:29 (15:16) in se prebili v naslednji krog. Slovenska ekipa je na prvi tekmi v Šabcu zmagala z 32:24. Manj uspeha so imeli rokometaši Rika Ribnice, ki so na današnji povratni tekmi v Belorusiji izgubili proti SKA Minsku s 23:28 (13:13) in končali nastope v tem evropskem pokalu. Prva tekma se je končala z neodločenim izidom 33:33.

Velenjski rokometaši so levji delež na poti do tretjega kroga opravili pred tednom dni v Šabcu, kjer so zanesljivo zmagali z 32:24. Na povratni domači tekmi njihova prevlada ni bila tako izrazita, v celoti pa so bili vendarle za razred boljši od tekmecev iz Srbije.

Matic Verdinek je dosegel sedem zadetkov. Foto: Jurij Vodušek/Sportida

Ose so na povratnem dvoboju pred domačimi gledalci pokazale toplo-hladno predstavo. Po dvajsetih minutah je kazalo na njihovo zanesljivo zmago (13:9), nato pa so nepričakovano popustile in tekmecem iz osemdesetih let minulega stoletja rokometno mogočnega Šabca dovolili, da so prevzeli nadzor v Rdeči dvorani. Velenjčani so polčas zaključili z zaostankom (15:16), v drugi polovici tekme pa vendarle zaigrali zrelo in odgovorno.

V velenjski ekipi je bil najbolj učinkovit Vlado Matanović z enajstimi goli, Matic Verdinek je dosegel sedem zadetkov. Izbranci Zorana Jovičića bodo svoje tekmece v tretjem krogu drugega najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini dobili na torkovem žrebu na sedežu Evropske rokometne zveze (EHF) na Dunaju.

Evropsko slovo Ribnice

Ribničani se poslavljajo od pokala EHF. Foto: Vid Ponikvar Rokometaši iz dežele suhe robe so v beloruski prestolnici končale svoje mednarodne nastope v sezoni 2019/20. V drugem krogu so bili od njih boljši izkušeni igralci iz Minska, ki so že na prvi tekmi v Ribnici iztržili neodločen izid, na povratni tekmi pa izkoristili prednost domačega igrišča in zanesljivo zmagali.

Varovanci ribniškega trenerja Damjana Škaperja so na najboljši možni način odprli obračun v dvorani Uručje in v 12. minuti povedli s 7:3. V nadaljevanju so padli v krizo, kar so gostitelji izkoristili in jih štiri minute kasneje ujeli (7:7). Do konca polčasa se je odvijal enakovreden in izenačen boj, ekipi sta se neprestano izmenjavali v vodstvu.

Do 37. minute je bila tekma povsem odprta (17:16), nato pa so gostitelji v naslednjih osmih minutah naredili delni izid 5:0 in Ribničane pahnili v neroden položaj. Ti se po zaostanku šestih golov (16:22) več niso pobrali, gostitelji so v prelomnih trenutkih dvoboja v kali zatrli vse njihove poskuse po prevratu in končali ribniško sezono na mednarodni sceni.

Pri Riku Ribnici je bil najbolj učinkovit Rok Setnikar s petimi goli, po enega manj sta prispevala Gašper Horvat in Jan Pucelj.

Pokal EHF, 2. krog (povratne tekme):